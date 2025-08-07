https://sputnik-georgia.ru/20250807/uotford-ne-smozhet-bez-chakvetadze-udastsya-li-angliyskomu-klubu-uderzhat-futbolista-294424355.html

"Уотфорд" не сможет без Чакветадзе: удастся ли английскому клубу удержать футболиста?

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Успех английского "Уотфорда" в предстоящем сезоне зависит от того, удастся ли клубу сохранить своего звездного игрока Георгия Чакветадзе, считает издание The72. "Уотфорд" начнет предстоящий сезон с новым тренером. Тома Клеверли уволили в конце прошлого сезона, и на его место пришел уругвайский специалист Паоло Пеццолано. Летом он приобрел семь игроков, четверо из которых – нападающие. "Руководство "Уотфорда" надеется пробиться в шестерку лучших в следующем сезоне. Это будет зависеть от игры полузащитника Георгия Чакветадзе. Если команде удастся сохранить грузинского атакующего полузащитника, у нее будут хорошие шансы на успех", – написало издание. Чакветадзе в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. При Клеверли грузинский плеймейкер играл либо на левом фланге, либо в центре атакующей полузащиты. "Его показатели передач были феноменальными", – написало издание. Чакветадзе перешел в английский клуб 2 августа 2023 года. "Уотфорд" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости футбольном дивизионе Англии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

