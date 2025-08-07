https://sputnik-georgia.ru/20250807/vybory-v-gruzii-2025-chto-nelzya-delat-vo-vremya-predvybornoy-kampanii-294446447.html

Выборы в Грузии 2025: что нельзя делать во время предвыборной кампании?

Выборы в Грузии 2025: что нельзя делать во время предвыборной кампании?

07.08.2025

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. С момента начала предвыборной гонки перед выборами в органы местной власти в Грузии, 5 августа вступил в силу запрет на участие в предвыборной агитации для ряда жителей Грузии, а также ряд ограничений до дня голосования. Выборы в органы местного самоуправления, которые предполагают выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 районах и городах Грузии, пройдут 4 октября 2025 года. Общие запреты Запрет на участие в агитации В частности, нельзя участвовать в предвыборной агитации судьям, омбудсмену, генеральному аудитору, членам избирательной комиссии, работникам силовых структур, работникам госорганов в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей. Также запрещено вовлечение в предвыборную кампанию членов Национальной комиссии по коммуникациям и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения. В агитации также не могут участвовать директора, педагоги-воспитатели, воспитанники, учителя и другие работники основанных государством или муниципалитетом детских садов и школ в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей. Где запрещена агитация Вплоть до 4 октября запрещено осуществлять агитацию: Запрет на подкуп На время всей предвыборной кампании партиям и их представителям запрещено: Запрет на использование административных ресурсов В период предвыборной кампании запрещено использование зданий государственных или муниципальных органов, или других организаций, финансируемых из бюджета конкретной партией, если другие участники выборов не имеют доступ к нему или к другому аналогичному по назначению зданию. Также запрещено использование коммуникационных средств, информационного обслуживания и техники государственных или бюджетных учреждений для какой-либо партии. Нарушения запретов могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

