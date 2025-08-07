Грузия
Выборы в Грузии 2025: что нельзя делать во время предвыборной кампании?
Выборы в Грузии 2025: что нельзя делать во время предвыборной кампании?
Нарушения этих запретов могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность 07.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. С момента начала предвыборной гонки перед выборами в органы местной власти в Грузии, 5 августа вступил в силу запрет на участие в предвыборной агитации для ряда жителей Грузии, а также ряд ограничений до дня голосования.
Выборы в органы местного самоуправления, которые предполагают выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 районах и городах Грузии, пройдут 4 октября 2025 года.

Общие запреты

В Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны.
Кроме того, запрещена демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных либо планируемых проектах.
До 4 октября действует запрет на повышение пенсий, социальных выплат либо других выплат от государства.

Запрет на участие в агитации

Участие в предвыборной кампании в Грузии в первую очередь запрещено иностранным гражданам и иностранным организациям, благотворительным и религиозным организациям.
Для граждан Грузии также действуют ограничения на участие в предвыборной кампании.
В частности, нельзя участвовать в предвыборной агитации судьям, омбудсмену, генеральному аудитору, членам избирательной комиссии, работникам силовых структур, работникам госорганов в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей.
Также запрещено вовлечение в предвыборную кампанию членов Национальной комиссии по коммуникациям и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения.
Нельзя участвовать в предвыборной агитации сотрудникам организаций со статусом публичного лица юридического права, за исключением высших и профессиональных образовательных учреждений, творческих учреждений, религиозных организаций и Ассоциации адвокатов Грузии.
В агитации также не могут участвовать директора, педагоги-воспитатели, воспитанники, учителя и другие работники основанных государством или муниципалитетом детских садов и школ в рабочие часы или во время выполнения служебных обязанностей.

Где запрещена агитация

Вплоть до 4 октября запрещено осуществлять агитацию:
в учреждениях исполнительной власти
зданиях суда
военных частях
на презентации или мероприятии, организованных на деньги государственного или муниципального бюджета
в зданиях, которых нет в списке разрешенных для агитации

Запрет на подкуп

На время всей предвыборной кампании партиям и их представителям запрещено:
передавать деньги, подарки и материальные ценности
продавать товар по льготной цене
распространять бесплатно любой товар, кроме агитационных материалов
обещать передать гражданам деньги, ценные бумаги или материальные ценности
осуществлять физическими и юридическими лицами услуги и работы, которые должно осуществлять государство или район.

Запрет на использование административных ресурсов

В период предвыборной кампании запрещено использование зданий государственных или муниципальных органов, или других организаций, финансируемых из бюджета конкретной партией, если другие участники выборов не имеют доступ к нему или к другому аналогичному по назначению зданию.
Также запрещено использование коммуникационных средств, информационного обслуживания и техники государственных или бюджетных учреждений для какой-либо партии.
Партиям запрещено проводить сборы по служебной причине для агитации чиновников, сотрудников, сотрудников государственных и муниципальных некоммерческих организаций, директоров, воспитателей, педагогов и других лиц, работающих в школах, детских садах и других воспитательных учреждениях.
Нарушения запретов могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
