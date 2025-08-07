https://sputnik-georgia.ru/20250807/vybory-v-gruzii-2025-vse-chto-nado-znat-o-vyborakh-merov-294455233.html

Выборы в Грузии 2025: Все что надо знать о выборах мэров

Мэром в Грузии может стать гражданин Грузии старше 25 лет, который прожил в стране последние шесть месяцев 07.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Выборы мэров 64 городов и районов пройдут 4 октября, регистрация кандидатов продлиться до 6 сентября. Sputnik Грузия представляет вам информацию о том, как в Грузии проходят выборов мэров и кто может принять в них участие. Мэром в Грузии может стать гражданин Грузии старше 25 лет, который прожил в стране последние шесть месяцев. Представить кандидата в мэры могут как партии, так и инициативные группы, состоящие из пяти граждан Грузии, которые пройдут регистрацию в Центральной избирательной комиссии для выборов мэра Тбилиси, либо в окружных комиссия для выборов в остальных районах. Регистрация кандидатов в мэры Для регистрации кандидата помимо стандартных документов необходима также справка о том, что кандидат не лишен права занимать государственную должность. Партии, которые пройдут регистрацию в ЦИК для участия в выборах, должны представить комиссиям кандидатов в мэры до 4 сентября. Подписи должны быть представлены в комиссии не позднее 28 августа. Процесс регистрации кандидатов в мэры завершится 6 сентября. При этом у кандидатов в мэры будет возможность снять свои кандидатуры до 18 сентября. В противном случае их имя окажется в бюллетене, несмотря на отказ от участия в выборах. Кто победит В каждом из 64 городов и районов результаты подсчитываются по отдельности. Победившим будет кандидат, который в своем городе или районе наберет более половины голосов избирателей пришедших на выборы. Если этого не произойдет, то назначается второй тур, где избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших наилучшие результаты. Победителем во втором туре будет считаться кандидат набравший наибольшее число голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

