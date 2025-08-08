https://sputnik-georgia.ru/20250808/294464649.html
Хождение по воде и яичница в декольте: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.08.2025, Sputnik Грузия
Хождение по воде и яичница в декольте: самые смешные фото недели
15:50 08.08.2025 (обновлено: 16:11 08.08.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / picture alliance/Stefan Sauer
Воробей сидит на рекламном изображении рыбы в гавани в дождливую погоду, Мекленбург-Передняя Померания, Германия.
Воробей сидит на рекламном изображении рыбы в гавани в дождливую погоду, Мекленбург-Передняя Померания, Германия.
© Getty Images / VCG/Zhao Ming
Ученики начальной школы участвуют в конкурсе по поеданию арбузов в Китае.
Ученики начальной школы участвуют в конкурсе по поеданию арбузов в Китае.
© Getty Images / Robertus Pudyanto
Участница фестиваля моды в Джакарте.
Участница фестиваля моды в Джакарте.
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner
Гигантская корова из рулонов соломы в Германии.
Гигантская корова из рулонов соломы в Германии.
© AP Photo / Sergei Grits
Девушки используют полиэтиленовый пакет, прогуливаясь под дождём в Старом городе Таллина.
Девушки используют полиэтиленовый пакет, прогуливаясь под дождём в Старом городе Таллина.
© Getty Images / Harry Trump
Зимородок, выронивший еду, на водохранилище Чард.
Зимородок, выронивший еду, на водохранилище Чард.
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan
Артисты мюзикла "Жёны футболистов" на Эдинбургском фестивале Fringe в Шотландии.
Артисты мюзикла "Жёны футболистов" на Эдинбургском фестивале Fringe в Шотландии.
© Getty Images / Europa Press News/David Zorrakino
Шимпанзе в зоопарке Барселоны.
Шимпанзе в зоопарке Барселоны.
© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert
Утка бежит по воде в городском лесу Франкфурта-на-Майне.
Утка бежит по воде в городском лесу Франкфурта-на-Майне.
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli
Туристка с двумя слонами в Деревне свободы слонов в Таиланде.
Туристка с двумя слонами в Деревне свободы слонов в Таиланде.
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Рич и Мэтт, участники группы The Listies, выступают в рамках своего шоу в Эдинбурге.
Рич и Мэтт, участники группы The Listies, выступают в рамках своего шоу в Эдинбурге.
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ploy Phutpheng
Бульдог в костюме Гарри Поттера на чемпионате Pet Expo 2025 в Бангкоке.
Бульдог в костюме Гарри Поттера на чемпионате Pet Expo 2025 в Бангкоке.