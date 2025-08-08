Грузия
Хождение по воде и яичница в декольте: самые смешные фото недели
Хождение по воде и яичница в декольте: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.08.2025, Sputnik Грузия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях

Хождение по воде и яичница в декольте: самые смешные фото недели

15:50 08.08.2025 (обновлено: 16:11 08.08.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / picture alliance/Stefan Sauer

Воробей сидит на рекламном изображении рыбы в гавани в дождливую погоду, Мекленбург-Передняя Померания, Германия.

Воробей сидит на рекламном изображении рыбы в гавани в дождливую погоду, Мекленбург-Передняя Померания, Германия. - Sputnik Грузия
1/12
© Getty Images / picture alliance/Stefan Sauer

Воробей сидит на рекламном изображении рыбы в гавани в дождливую погоду, Мекленбург-Передняя Померания, Германия.

© Getty Images / VCG/Zhao Ming

Ученики начальной школы участвуют в конкурсе по поеданию арбузов в Китае.

Ученики начальной школы участвуют в конкурсе по поеданию арбузов в Китае. - Sputnik Грузия
2/12
© Getty Images / VCG/Zhao Ming

Ученики начальной школы участвуют в конкурсе по поеданию арбузов в Китае.

© Getty Images / Robertus Pudyanto

Участница фестиваля моды в Джакарте.

Участница фестиваля моды в Джакарте. - Sputnik Грузия
3/12
© Getty Images / Robertus Pudyanto

Участница фестиваля моды в Джакарте.

© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

Гигантская корова из рулонов соломы в Германии.

Гигантская корова из рулонов соломы в Германии. - Sputnik Грузия
4/12
© Getty Images / picture alliance/Jens Büttner

Гигантская корова из рулонов соломы в Германии.

© AP Photo / Sergei Grits

Девушки используют полиэтиленовый пакет, прогуливаясь под дождём в Старом городе Таллина.

Девушки используют полиэтиленовый пакет, прогуливаясь под дождём в Старом городе Таллина. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Sergei Grits

Девушки используют полиэтиленовый пакет, прогуливаясь под дождём в Старом городе Таллина.

© Getty Images / Harry Trump

Зимородок, выронивший еду, на водохранилище Чард.

Зимородок, выронивший еду, на водохранилище Чард. - Sputnik Грузия
6/12
© Getty Images / Harry Trump

Зимородок, выронивший еду, на водохранилище Чард.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Артисты мюзикла "Жёны футболистов" на Эдинбургском фестивале Fringe в Шотландии.

Артисты мюзикла &quot;Жёны футболистов&quot; на Эдинбургском фестивале Fringe в Шотландии. - Sputnik Грузия
7/12
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

Артисты мюзикла "Жёны футболистов" на Эдинбургском фестивале Fringe в Шотландии.

© Getty Images / Europa Press News/David Zorrakino

Шимпанзе в зоопарке Барселоны.

Шимпанзе в зоопарке Барселоны. - Sputnik Грузия
8/12
© Getty Images / Europa Press News/David Zorrakino

Шимпанзе в зоопарке Барселоны.

© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert

Утка бежит по воде в городском лесу Франкфурта-на-Майне.

Утка бежит по воде в городском лесу Франкфурта-на-Майне. - Sputnik Грузия
9/12
© Getty Images / picture alliance/Arne Dedert

Утка бежит по воде в городском лесу Франкфурта-на-Майне.

© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

Туристка с двумя слонами в Деревне свободы слонов в Таиланде.

Туристка с двумя слонами в Деревне свободы слонов в Таиланде. - Sputnik Грузия
10/12
© Getty Images / Anadolu/Valeria Mongelli

Туристка с двумя слонами в Деревне свободы слонов в Таиланде.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

Рич и Мэтт, участники группы The Listies, выступают в рамках своего шоу в Эдинбурге.

Рич и Мэтт, участники группы The Listies, выступают в рамках своего шоу в Эдинбурге. - Sputnik Грузия
11/12
© Getty Images / Jeff J Mitchell

Рич и Мэтт, участники группы The Listies, выступают в рамках своего шоу в Эдинбурге.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ploy Phutpheng

Бульдог в костюме Гарри Поттера на чемпионате Pet Expo 2025 в Бангкоке.

Бульдог в костюме Гарри Поттера на чемпионате Pet Expo 2025 в Бангкоке. - Sputnik Грузия
12/12
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Ploy Phutpheng

Бульдог в костюме Гарри Поттера на чемпионате Pet Expo 2025 в Бангкоке.

