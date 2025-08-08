Бросивших "коктейль Молотова" в полицию в Грузии приговорили к тюремному сроку

https://sputnik-georgia.ru/20250808/brosivshikh-kokteyl-molotova-v-politsiyu-v-gruzii-prigovorili-k-tyuremnomu-sroku-294467351.html
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участников антиправительственных акций протеста в ноябре-декабре 2024 года в Грузии Давида Ломидзе и Темура Засохашвили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы каждого. Их признали виновным в нападении на сотрудника полиции. По данным прокуратуры, они на акции протеста на улице Чичинадзе у здания парламента Грузии в Тбилиси напали на сотрудников спецназа и кинули в них "коктейли Молотова", от одного из коктейлей загорелся водомет. Обвиняемые на момент вынесения приговора находились в зале суда. До оглашения приговора судьей Нино Галусташвили, они обратились к присутствующим в зале и заявили, что невиновны. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил участников антиправительственных акций протеста в ноябре-декабре 2024 года в Грузии Давида Ломидзе и Темура Засохашвили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы каждого.
Их признали виновным в нападении на сотрудника полиции. По данным прокуратуры, они на акции протеста на улице Чичинадзе у здания парламента Грузии в Тбилиси напали на сотрудников спецназа и кинули в них "коктейли Молотова", от одного из коктейлей загорелся водомет.
Обвиняемые на момент вынесения приговора находились в зале суда. До оглашения приговора судьей Нино Галусташвили, они обратились к присутствующим в зале и заявили, что невиновны.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.
Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.