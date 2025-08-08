https://sputnik-georgia.ru/20250808/gruzinskiy-futbolist-pereshel-v-pari-nizhniy-novgorod--tbilisskiy-klub-zhaluetsya-v-fifa-294462177.html
Грузинский футболист перешел в "Пари Нижний Новгород" – тбилисский клуб жалуется в ФИФА
Грузинский футболист перешел в "Пари Нижний Новгород" – тбилисский клуб жалуется в ФИФА
08.08.2025
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Переход футболиста молодежной сборной Грузии Вахо Бедошвили в российский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород", о котором стало известно на днях, обернулся скандалом.Четвертого августа "Пари Нижний Новгород" объявил о новом многообещающем трансфере – ряды команды пополнил молодой грузинский футболист Вахо Бедошвили. Казалось бы, обычный переход в летнее трансферное окно, если бы не претензии тбилисского "Орби", за который выступал Бедошвили.Как заявили в руководстве тбилисского клуба, полузащитник покинул команду самовольно, не обращая внимания на контракт, который был рассчитан до 31 декабря 2026 года.При этом, по их словам, "Орби" уже практически был готов заключить сделку с одним из европейских клубов, когда узнал, что Бедошвили отправился в Россию.Тбилисский клуб указал на прямое нарушение правил ФИФА как со стороны игрока, так и российского клуба."В сложившейся ситуации мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и инициировать судебный процесс против игрока и российского клуба", – отметили в "Орби".В свою очередь в нижегородском клубе считают, что трансфер Бедошвили был оформлен на законных основаниях, без каких-либо нарушений."Обращаться или не обращаться в ФИФА – личное дело "Орби", у Вахо Бедошвили была прописана сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и "Гареджи". В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа", – заявил спортивный директор "ПНН" Александр Удальцов.В беседе с пресс-службой нового клуба Бедошвили заявил, что в Нижнем Новгороде у него много родственников, и адаптация пройдет намного быстрее, чем в любом другом городе или стране.Вахо Бедошвили – воспитанник тбилисского "Динамо". Профессиональную карьеру он начал в тбилисском "Орби", также выступал за "Гареджи" на правах аренды.В Национальной лиге Грузии Бедошвили провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.Как ранее писали грузинские СМИ, интерес к Бедошвили проявили несколько турецких и польских клубов.Контракт Бедошвили с нижегородским клубом рассчитан на три года.
