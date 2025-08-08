https://sputnik-georgia.ru/20250808/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-avgusta-2025-294459731.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 8 августа 2025

По православному церковному календарю 8 августа отмечают день памяти святых Параскевы, Ермолая, Ермиппа, Ермократа и Моисея 08.08.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Преподобномученица ПараскеваПо церковному календарю 8 августа вспоминают преподобномученицу Параскеву, пострадавшую за веру во время правления Антонина Пия (138-161).Единственная дочь родителей-христиан, она с молодых лет посвятила себя Господу. В родительском доме она уделяла много времени молитве и изучению Священного Писания.Параскева после смерти родителей раздала все свое имущество нищим, приняла иночество и начала проповедовать о Спасителе, подражая святым апостолам, обращая ко Христу многих.Когда императору донесли о ее деятельности, Параскева, представ перед судом, смело исповедала себя христианкой. Твердость святой не поколебали ни обещания почестей и материальных благ, ни угрозы пытками и смертью.Ее жестоко пытали – бросили в котел с кипящей смолой, однако силой Божьей она не пострадала. Когда император заглянул в котел, преподобномученица бросила несколько капель раскаленной смолы ему в лицо, и он ослеп. Антонин стал просить cвятую об исцелении, и мученица исцелила его. После этого император отпустил ее на свободу.Параскева, проповедуя Евангелие, переходила с одного места на другое и пришла в город, где правителем был Асклипий. Святую судили как христианку и приговорили к смерти. Преподобномученицу отвели к пещере, где жил огромный змей, чтобы он ее сожрал, но Параскева сотворила над ним крестное знамение, и змей сдох. Став свидетелями такого чуда, правитель и жители города уверовали и деву отпустили.Преподобномученицу приговорили к смерти в городе, где правителем был некто Тарасий. После жестоких пыток ей отрубили голову.Ермолай, Ермипп и ЕрмократПо церковному календарю 8 августа вспоминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа – иереев Никомидийских.Оставшись в живых после того, как император Максимиан (284-305) повелел в 303 году сжечь в Никомидийской церкви 20 тысяч христиан, они скрывались в отдаленных местах и не переставали учить христианской вере язычников.Мимо дома, в котором скрывался священномученик Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантолеон (великомученик Пантелеймон).Однажды Ермолай, выйдя навстречу юноше, попросил зайти его в дом и разъяснил гостю ложность и суетность поклонения языческим богам. С этого дня Пантолеон стал заходить к наставнику ежедневно и принял от него Крещение.Святых Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили, когда проходил суд над великомучеником Пантелеймоном. Всем троим предложили отречься и принести жертву идолам. Но они решительно отказались, заявив, что готовы умереть за Христа.Когда язычники угрожали cвятым смертью, если они не принесут жертву языческим божествам, внезапно началось сильное землетрясение, и идолы в капище, упав, разбились. Когда об этом доложили императору, разгневанный Максимиан приказал пытать мучеников, а затем обезглавить. Произошло это в 305 году.Моисей ПечерскийПо церковному календарю 8 августа вспоминают преподобного Моисея Угрина, Печерского.Венгр по происхождению, он вместе с братом Георгием поступил на службу к благоверному князю Борису. После убийства Бориса в 1015-м, вместе с которым погиб и Георгий, Моисей бежал в Киев. Он скрывался у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.Богатая вдова выкупила пленника, загоревшись к нему страстным желанием и тщетно пытаясь совратить юношу. Афонский иеромонах, проезжавший через те места, постриг Моисея в иночество. А богатая полька, не добившись ничего, приказала оскопить преподобного.После мятежа в Польше, во время которого была убита и вдова, преподобный Моисей пришел в Киево-Печерский монастырь, где подвизался в течение 10 лет. Он скончался примерно в 1043 году.ИмениныПо церковному календарю 8 августа именины отмечают Прасковья, Моисей и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

