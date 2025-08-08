https://sputnik-georgia.ru/20250808/liberalnyy-fashizm-i-ego-metody-vlasti-gruzii-na-strazhe-protiv-iskazhennykh-ideologiy-294463362.html

"Либеральный фашизм" и его методы: власти Грузии на страже против искаженных идеологий

"Либеральный фашизм" и его методы: власти Грузии на страже против искаженных идеологий

ТБИЛИСИ, 8 августа — Sputnik. "Либеральный фашизм" сегодня ведет борьбу против всего человечества, используя одинаковые методы и подходы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что "когда-то либерализм означал свободу, а сегодня — контроль и подавление". Свою обеспокоенность распространением в Европе идеологии, связанной с гендерными вопросами, выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, назвав ее искаженной и вызывающей серьезные проблемы. Он отметил, что неприятие этой идеологии часто приводит к преследованиям людей, и считает ситуацию катастрофической. "Мы должны защитить нашу страну, наше общество от этого. Поэтому мы приняли соответствующие законы, в том числе закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“. Поэтому здесь нам нужны твердая позиция и защита наших взглядов", – подчеркнул он. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумеваются ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

