Международные резервы Нацбанка Грузии превысили $5 млрд – новая статистика
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международные резервы на 31 июля 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5 миллиардов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За январь-июль резервы выросли на 571,2 миллиона долларов. В июле резервы выросли на 331,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,7 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,1 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 470,4 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,5 тысячи долларов. Средства в золоте составили 757 миллионов лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1,4 миллиона долларов.