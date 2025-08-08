https://sputnik-georgia.ru/20250808/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prevysili-5-mlrd--novaya-statistika-294460615.html

Международные резервы Нацбанка Грузии превысили $5 млрд – новая статистика

Международные резервы Нацбанка Грузии превысили $5 млрд – новая статистика

За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов 08.08.2025

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Международные резервы на 31 июля 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5 миллиардов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За январь-июль резервы выросли на 571,2 миллиона долларов. В июле резервы выросли на 331,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,7 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,1 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 470,4 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,5 тысячи долларов. Средства в золоте составили 757 миллионов лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

