Названы претенденты на "Золотой мяч" 2025 – среди номинантов Хвича Кварацхелия

Названы претенденты на "Золотой мяч" 2025 – среди номинантов Хвича Кварацхелия

Sputnik Грузия

Грузинский футболист во второй раз в своей карьере номинирован на "Золотой мяч" – в 2023 году он занял 17-е место 08.08.2025

2025-08-08T10:52+0400

2025-08-08T10:52+0400

2025-08-08T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия официально номинирован на главную индивидуальную награду 2025 года "Золотой мяч", список огласил организатор премии France Football. В шорт-лист вошли 30 футболистов, показавших лучшую игру по итогам прошлого сезона. В 2024 году трофей ушел к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Грузинский футболист во второй раз в своей карьере номинирован на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место. Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА. Церемония вручения "Золотого мяча" 2025 пройдет 22 сентября в театре "Шатле" в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

