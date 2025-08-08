https://sputnik-georgia.ru/20250808/nazvany-pretendenty-na-zolotoy-myach-2025--sredi-nominantov-khvicha-kvaratskheliya-294460314.html
Названы претенденты на "Золотой мяч" 2025 – среди номинантов Хвича Кварацхелия
Названы претенденты на "Золотой мяч" 2025 – среди номинантов Хвича Кварацхелия
Грузинский футболист во второй раз в своей карьере номинирован на "Золотой мяч" – в 2023 году он занял 17-е место 08.08.2025
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия официально номинирован на главную индивидуальную награду 2025 года "Золотой мяч", список огласил организатор премии France Football.
В шорт-лист вошли 30 футболистов, показавших лучшую игру по итогам прошлого сезона. В 2024 году трофей ушел к полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Среди номинантов этого года, кроме Кварацхелия, сразу шесть игроков "ПСЖ" – Усман Дембеле, Витиния, Джанлуиджи Доннарумма, Жоау Невеш, Нуну Мендеш и Фабиан Руис. Здесь же Ламин Ямаль ("Барселона"), Эрвин Холланд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид).
Грузинский футболист во второй раз в своей карьере номинирован на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место.
Кварацхелия является игроком "Пари Сен-Жермен" с января 2025 года. Он перешел во французский клуб из итальянского "Наполи". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в прошлом сезоне выиграл четыре трофея, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.
Церемония вручения "Золотого мяча" 2025 пройдет 22 сентября в театре "Шатле" в Париже.