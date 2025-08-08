https://sputnik-georgia.ru/20250808/o-chem-govorili-putin-i-si-tszinpin-po-telefonu-294467496.html
О чем говорили Путин и Си Цзиньпин по телефону
О чем говорили Путин и Си Цзиньпин по телефону
08.08.2025
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по инициативе российской стороны, сообщает Центральное ТВ Китая.Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует".Глава КНР также сказал, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку.
О чем говорили Путин и Си Цзиньпин по телефону
16:51 08.08.2025 (обновлено: 17:09 08.08.2025)
Глава КНР сказал, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по инициативе российской стороны, сообщает Центральное ТВ Китая.
Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует".
"Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам", – цитирует китайского лидера телеканал.
Глава КНР также сказал, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку.