https://sputnik-georgia.ru/20250808/o-chem-govorili-putin-i-si-tszinpin-po-telefonu-294467496.html

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин по телефону

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин по телефону

Sputnik Грузия

Глава КНР сказал, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США 08.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-08T16:51+0400

2025-08-08T16:51+0400

2025-08-08T17:09+0400

в мире

россия

китай

сша

пекин

си цзиньпин

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283429260_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_f4b0e5d9919b54b9ce57ff29c643ef1e.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по инициативе российской стороны, сообщает Центральное ТВ Китая.Телеканал отмечает, что в ходе разговора Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая в отношении украинского кризиса, отметив, что "простых решений сложных вопросов не существует".Глава КНР также сказал, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

сша

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, китай, сша, пекин, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп