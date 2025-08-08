https://sputnik-georgia.ru/20250808/pokoritel-gor-mikhail-khergiani--put-znamenitogo-gruzinskogo-alpinista-294468035.html

Покоритель гор Михаил Хергиани – путь знаменитого грузинского альпиниста

Покоритель гор Михаил Хергиани – путь знаменитого грузинского альпиниста

Sputnik Грузия

8 августа во всем мире отмечают Международный день альпинизма – дату, которая в Грузии имеет особое звучание 08.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-08T17:13+0400

2025-08-08T17:13+0400

2025-08-08T17:15+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

ушба

великобритания

михаила хергиани

сванети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/08/294467824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7861ee08d906438300b9c00a145a7f73.jpg

Страна дала миру немало известных покорителей гор, и среди них особое место занимает сван Михаил Хергиани – один из первых грузинских альпинистов, чье имя стало легендой.Он жил в 1950-1960-е годы, когда альпинизм переживал вторую "золотую эпоху". К этому времени уже были взяты Эверест, Аннапурна, Казбек и Ушба, но увлечение горами не теряло популярности. Хергиани прославился сложнейшими восхождениями на Ушбу и другими маршрутами, которые считались практически непроходимыми.О нем знали и за пределами страны: в 1960 году покоритель Эвереста Джон Хант пригласил его в Великобританию, где они вместе покоряли шотландские вершины. А в 1963-м Хергиани прошел один из самых трудных маршрутов в истории альпинизма – "Западную стену" горы Пти-Дрю во французской долине Шамони.Страсть к горам стоила ему жизни – он погиб при попытке рекордного восхождения на 700-метровую стену горы Су-Альто. Но на родине, в Сванети, о нем помнят, им гордятся. В Местия работает дом-музей Михаила Хергиани, который стал одной из главных достопримечательностей региона.

ушба

великобритания

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, ушба, великобритания, михаила хергиани, сванети, видео