Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество – замглавы МИД РФ

Sputnik Грузия

Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики, также растет туристический поток из России в республику 08.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество, дело за тем, чтобы в Тбилиси определили свои дальнейшие действия, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.По его словам, Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в республику. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

