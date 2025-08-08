https://sputnik-georgia.ru/20250808/rossiya-gotova-razvivat-s-gruziey-zdorovoe-pragmatichnoe-sotrudnichestvo--zamglavy-mid-rf-294471401.html
Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество – замглавы МИД РФ
Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество – замглавы МИД РФ
Sputnik Грузия
Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики, также растет туристический поток из России в республику 08.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-08T22:58+0400
2025-08-08T22:58+0400
2025-08-08T22:58+0400
россия
грузия
политика
тбилиси
москва
абхазия
мид россии
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/18/273369395_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_12fbd0733d188a2f904bf73164021a50.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество, дело за тем, чтобы в Тбилиси определили свои дальнейшие действия, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.По его словам, Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в республику. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
москва
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/18/273369395_98:0:1298:900_1920x0_80_0_0_cb5689e8eb754049abac3c1db2f115a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, политика, тбилиси, москва, абхазия, мид россии, грузино-российские отношения
россия, грузия, политика, тбилиси, москва, абхазия, мид россии, грузино-российские отношения
Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество – замглавы МИД РФ
Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики, также растет туристический поток из России в республику
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Россия готова развивать с Грузией здоровое прагматичное сотрудничество, дело за тем, чтобы в Тбилиси определили свои дальнейшие действия, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией. Москва готова развивать с Тбилиси прагматичное сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам. Дело за тем, чтобы в Грузии определились относительно своих дальнейших действий в отношении РФ", – сообщил Галузин "Известиям".
По его словам, Москва и Тбилиси развивают отношения в сфере торговли и экономики. Также растет туристический поток из России в республику.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.