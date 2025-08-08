https://sputnik-georgia.ru/20250808/rukovoditeli-nelegalnoy-kriptokompanii-zaderzhany-v-gruzii-294460444.html
Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии
Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии
08.08.2025
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Три человека, управляющие незарегистрированной в Нацбанке компанией, предоставляющей гражданам услуги с виртуальными активами, задержаны Следственной службой Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари. По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Задержанным грозит от 3 до 5 лет. Расследование дела продолжается для выявления других возможных участников преступной схемы, фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Три человека, управляющие незарегистрированной в Нацбанке компанией, предоставляющей гражданам услуги с виртуальными активами, задержаны Следственной службой Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари.
По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии.
При этом, несмотря на высокий доход, владельцы компании не платили налоги. В ходе обысков в офисах компании на проспекте Агмашенебели в Тбилиси были изъяты крупные суммы наличных, техника и документация. Также наложен арест на имущество фигурантов дела.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Задержанным грозит от 3 до 5 лет.
Расследование дела продолжается для выявления других возможных участников преступной схемы, фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.