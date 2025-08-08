https://sputnik-georgia.ru/20250808/rukovoditeli-nelegalnoy-kriptokompanii-zaderzhany-v-gruzii-294460444.html

Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии

Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии

Sputnik Грузия

Компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии 08.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-08T14:58+0400

2025-08-08T14:58+0400

2025-08-08T14:58+0400

новости

грузия

происшествия

генеральная прокуратура грузии

криптовалюта

мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160514_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e25d38ebf27be16df11e069fff7f5d25.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Три человека, управляющие незарегистрированной в Нацбанке компанией, предоставляющей гражданам услуги с виртуальными активами, задержаны Следственной службой Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари. По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Задержанным грозит от 3 до 5 лет. Расследование дела продолжается для выявления других возможных участников преступной схемы, фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха