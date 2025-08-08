https://sputnik-georgia.ru/20250808/skolko-predprinimateley-oshtrafovano-v-gruzii-za-narushenie-prav-potrebiteley-294471213.html

Сколько предпринимателей оштрафовано в Грузии за нарушение прав потребителей

Сколько предпринимателей оштрафовано в Грузии за нарушение прав потребителей

По данным за семь месяцев, 67% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 33% – с покупками в магазине

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей подтвердило 87 нарушений прав потребителей за семь месяцев 2025 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. В январе-июле текущего года количество входящих в Агентство звонков составило 2 310, а число поданных заявлений – 733, что на 45% больше, чем за семь месяцев 2024 года. По данным за семь месяцев, 245 заявлений были зарегистрированы по требованию возврата денег, 231 – по ремонту или замене некачественного товара, 125 – по восстановлению прав в случае некачественного обслуживания, 44 – по доставке товара в установленный срок, 26 – по запрету на вводящую в заблуждение деятельность и 62 – по другим видам деятельности. При этом 67% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 33% – с покупками в магазине. В 104 случаях было подписано 94 условных соглашения в пользу потребителей. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Согласно поступившим жалобам в этот период, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 10% – транспорт и складирование, 17% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

