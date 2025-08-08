https://sputnik-georgia.ru/20250808/strelba-na-vostoke-gruzii-odin-pogib-dvoe-politseyskikh-raneny-294462572.html

Стрельба на востоке Грузии: один погиб, двое полицейских ранены

Задержанному грозит до 15 лет тюремного срока 08.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 августа — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 44-летнего мужчину, который, по данным следствия, застрелил односельчанина и ранил двух полицейских в селе Бебниси Карельского района. Следствие установило, что подозреваемый выстрелом из огнестрельного оружия убил односельчанина – 50-летнего мужчину. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако, по информации МВД, злоумышленник открыл по ним огонь и скрылся. В результате стрельбы двое сотрудников департамента полиции Шида-Картли получили ранения и были доставлены в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый был задержан по горячим следам. Следствие ведется по факту умышленного убийства. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

