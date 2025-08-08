https://sputnik-georgia.ru/20250808/stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii-gosudarstvo-stroit-novye-dorogi-294469593.html

Строительство глубоководного порта в Грузии: государство строит новые дороги

Строительство глубоководного порта в Грузии: государство строит новые дороги

Автомобильная и железная дороги свяжут первый в стране глубоководный порт Анаклия с остальной Грузией, соответствующее распоряжение правительства уже подписано 08.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Власти Грузии в 2023 году решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Государство также взяло на себя часть расходов по строительству порта. Согласно распоряжению правительства, в 2026 году из государственного бюджета будут выделены средства на строительство участка автомобильной дороги, ведущей к порту Анаклия. Также правительство Грузии поручило АО "Грузинская железная дорога" подвести к порту ветку железнодорожный путей и представить министерству финансов информацию о необходимых затратах на этот проект. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия, однако переговоры по деталям соглашения не завершены. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

