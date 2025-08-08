https://sputnik-georgia.ru/20250808/voyna-avgusta-2008-goda-dolzhna-stat-urokom-vazhnosti-nezavisimosti-vlasti--premer-gruzii-294462878.html
Война 2008 года должна стать уроком важности независимости власти – премьер Грузии
11:51 08.08.2025 (обновлено: 12:13 08.08.2025)
Представители правительства "Грузинской мечты" назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ с учетом национальных интересов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Трагические события августовской войны напоминают нам о том, что страной должна управлять суверенная власть, не слушающая внешние силы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги.
"Этот день напоминает нам о том, что необходимо, чтобы страной управляла суверенная власть. Такая власть, которая действует в собственных национальных интересах, а не под диктовку внешних сил. Мы до конца защитим независимость нашей страны для того, чтобы не повторились такие преступления, и для того, чтобы в нашей стране были защищены мир и национальные интересы нашей страны", – заявил Кобахидзе.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек.