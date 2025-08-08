https://sputnik-georgia.ru/20250808/voyna-avgusta-2008-goda-dolzhna-stat-urokom-vazhnosti-nezavisimosti-vlasti--premer-gruzii-294462878.html

Война 2008 года должна стать уроком важности независимости власти – премьер Грузии

08.08.2025

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Трагические события августовской войны напоминают нам о том, что страной должна управлять суверенная власть, не слушающая внешние силы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В Грузии 8 августа поминают жертв войны 2008 года. Традиционно в этот день политики и рядовые граждане приносят цветы и возлагают венки к Мемориалу погибших за территориальную целостность Грузии на братском кладбище в Мухатгверди. На всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги. После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

