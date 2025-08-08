https://sputnik-georgia.ru/20250808/vybory-v-gruzii-2025--chto-proiskhodit-na-politicheskoy-arene-294464253.html

Выборы в Грузии 2025 – что происходит на политической арене

08.08.2025

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Число участников выборов в органы местного самоуправления растет, между тем на политической арене не стихают страсти как по поводу участия в выборах, так и по поводу кандидатов. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, пройдут в Грузии 4 октября. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. До последнего времени в грузинском информационном пространстве активно муссировалась тема массового бойкота выборов, однако со старта предвыборной кампании ситуация пусть не радикально, но изменилась. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 10 партий для участия в выборах. Официально участниками выборов по данным на 8 августа стали: Официальный полный список партий, участвующих в выборах, станет известен уже в начале недели. Регистрация в ЦИК дает партиям возможность представлять кандидатов в мэры и участвовать в выборах сакребуло. Однако партии сами могут выбрать, будут ли они участвовать в выборах во всех 64 городах и районах или только в отдельных районах и городах. Партийные списки и кандидаты, за исключением Тбилиси, партии будут представлять в каждом районе отдельно. Интрига или технические нюансы Партия "Лело – сильная Грузия" в отличие от своих соратников по коалиции – партии "За Грузию", хоть устно и декларировала свое участие в выборах, пока регистрацию в ЦИК не прошла. Между тем она активно обсуждает вопрос представления кандидатов в мэры со своими соратниками по коалиции. Среди рассматриваемых кандидатур – и политик Алеко Элисашвили, и депутат сакребуло Тбилиси, журналист Георгий Шарашидзе, и даже певец Мераб Сепашвили. Партии обещают решить вопрос уже к дате регистрации кандидатов в мэры, в начале сентября. К такой практике партии уже прибегали на последних выборах, когда на самом деле под одним из избирательных номеров была коалиция из нескольких партий. Так, например, "Коалиция за перемены", занявшая второе место на парламентских выборах, – это объединение партий "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы", а коалиция "Единство – национальное движение" – альянс партий "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Сама "Лело – Сильная Грузия" на прошлые выборы пошла в союзе с партиями "Граждане", "Для народа" и "Площадь свободы". Бойкот как позиция Политическая картина перед выборами в органы местного самоуправления радикально отличается от картины прошлого года. Большинство участников парламентских выборов отказываются участвовать в выборах 2025 года, заявляя, что они не собираются играть в игры власти, которую называют "нелегитимной", так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Между тем оппозиция продолжает активно поддерживать протесты в Грузии, проходящие в стране с 28 ноября 2024 года с требованием назначения новых парламентских выборов и освобождения политических заключенных. Однако в последнюю неделю даже в этом оппозиция раскололась, появление на протесте представителей партии "Лело" вызвало негатив со стороны участников акции и политических оппозиционных партий, которые призвали "Лело" определиться со стороной, указав, что на два лагеря играть не получится. Иностранное влияние Тем временем представители правящей партии перед выборами стали активно говорить о вмешательстве европейских государств в дела Грузии и в выборы. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили даже обратился к дипломатам со специальным обращением. Об иностранном влиянии в "Грузинской мечте" говорили и ранее. По их мнению, даже картина участников выборов может измениться, если оппозиция, находящаяся в режиме бойкота, получит указание участвовать в выборах. Между тем в правящей партии в силу оппозиции особо не верят и утверждают, что им гарантировано большинство во всех 64 сакребуло, как и победа их кандидатов на выборах мэров в первом же туре. По прогнозам председателя партии и премьера страны, "Грузинская мечта" наберет около 56% голосов по стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

