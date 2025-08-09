https://sputnik-georgia.ru/20250809/armeniya-i-azerbaydzhan-podpisali-v-ssha-mirnuyu-deklaratsiyu-294474383.html
Армения и Азербайджан подписали в США мирную декларацию
Армения и Азербайджан подписали в США мирную декларацию
Баку и Ереван договорились прекратить все боевые действия, восстановить дипломатическое сотрудничество и наладить торговлю 09.08.2025
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.Трехсторонняя церемония состоялась в Белом доме накануне, в пятницу, 8 августа."Благодаря этому соглашению наконец удалось достичь мира. Мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объемные документы и очень важные элементы соглашения", – заявил Трамп.По его словам, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения.Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
