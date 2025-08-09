https://sputnik-georgia.ru/20250809/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-v-batumi--tekuschie-tendentsii-294473000.html

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – текущие тенденции

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – текущие тенденции

Sputnik Грузия

Средняя цена за квадрат в апреле-июне 2025 года составила 1 547 долларов 09.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-09T09:01+0400

2025-08-09T09:01+0400

2025-08-09T09:01+0400

грузия

экономика

новости

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0e/282289030_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_18a7bf1a1640db8ada39338a9e16ae3a.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Спрос на квартиры на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми во втором квартале 2025 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество проданных квартир составило 3,5 тысячи, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, спрос на рынке жилья Батуми во втором квартале 2025 года продолжил расти – продажи увеличились как на первичном (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками), так и на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем) на 13,1% и 23,4% соответственно. Этот рост отчасти отражает влияние низкой базы предыдущего года. Лучше всего, согласно исследованию, во втором квартале продавались квартиры на территории Нового Бульвара – 2 187 квартир. Средняя цена за кв.м – 1 445 долларов. При этом средняя цена за квадрат в апреле-июне 2025 года составила 1 547 долларов. Во втором квартале 2024 года она составляла 1 400 долларов. В целом за первые шесть месяцев 2024 года в Батуми продано 7,6 тысячи квартир, на 7% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии