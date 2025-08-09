https://sputnik-georgia.ru/20250809/eksportnaya-tsena-na-funduk-v-gruzii-vyrosla-na-16-294472888.html

Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 16%

С 1 августа 2024 года по 1 августа 2025-го из Грузии экспортировано 18,2 тысячи тонн фундука стоимостью 119,7 миллиона долларов 09.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Цена фундука в Грузии, предназначенного для экспорта, выросла на 16% за последние год и составила 6,59 доллара за килограмм, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации Минсельхоза, в период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025-го из Грузии экспортировано 18,2 тысячи тонн фундука стоимостью 119,7 миллиона долларов. Показатель экспорта фундука по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов вырос на 25%, а стоимость – на 45%. В этот период экспорт грузинского фундука в основном осуществлен на рынки стран ЕС, а именно: Италии, Германии, Испании, Франции, Польши, Чехии. Кроме того, продукцию вывезли в Армению, Китай, Турцию, Израиль, Россию, Марокко и Алжир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

