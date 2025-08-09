Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250809/istoricheskoe-soglashenie--mid-gruzii-o-dogovorennostyakh-armenii-i-azerbaydzhana-294478575.html
Историческое соглашение – МИД Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана
Историческое соглашение – МИД Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана
Sputnik Грузия
Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, что будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа, отметили в... 09.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-09T18:08+0400
2025-08-09T18:46+0400
грузия
политика
новости
сша
азербайджан
армения
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329186_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f53ef821d2ba573b333c02c9d69985b9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является историческим шагом на пути установления прочного мира на Южном Кавказе, говорится в заявлении МИД Грузии. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. МИД отмечает, что Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, и это будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа. "Выражаем надежду, что это историческое событие окажет эффект цепной реакции с точки зрения мирного урегулирования конфликтов в Черноморском регионе и во всем мире", – говорится в заявлении. По заявлению Трампа после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы. Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329186_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_dc6edaae1c646f907bde75284c77a555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, сша, азербайджан, армения, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
грузия, политика, новости, сша, азербайджан, армения, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев

Историческое соглашение – МИД Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана

18:08 09.08.2025 (обновлено: 18:46 09.08.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, что будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является историческим шагом на пути установления прочного мира на Южном Кавказе, говорится в заявлении МИД Грузии.
Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.

"Это историческое соглашение является важнейшим шагом на пути к установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа и открывает новые возможности для долгосрочного и стабильного развития региона", – говорится в заявлении.

МИД отмечает, что Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, и это будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа.
"Выражаем надежду, что это историческое событие окажет эффект цепной реакции с точки зрения мирного урегулирования конфликтов в Черноморском регионе и во всем мире", – говорится в заявлении.
По заявлению Трампа после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения.
Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.
Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0