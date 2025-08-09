https://sputnik-georgia.ru/20250809/istoricheskoe-soglashenie--mid-gruzii-o-dogovorennostyakh-armenii-i-azerbaydzhana-294478575.html

Историческое соглашение – МИД Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана

Историческое соглашение – МИД Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана

Sputnik Грузия

Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, что будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа, отметили в... 09.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-09T18:08+0400

2025-08-09T18:08+0400

2025-08-09T18:46+0400

грузия

политика

новости

сша

азербайджан

армения

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329186_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f53ef821d2ba573b333c02c9d69985b9.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является историческим шагом на пути установления прочного мира на Южном Кавказе, говорится в заявлении МИД Грузии. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. МИД отмечает, что Грузия твердо поддерживает укрепление мира и усиление сотрудничества в регионе, и это будет направлено на стабильность и процветание Южного Кавказа. "Выражаем надежду, что это историческое событие окажет эффект цепной реакции с точки зрения мирного урегулирования конфликтов в Черноморском регионе и во всем мире", – говорится в заявлении. По заявлению Трампа после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы. Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, азербайджан, армения, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев