Курс лари на субботу – 2,6964 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,6964 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 августа в размере 2,6964 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
09:48 09.08.2025
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 августа в размере 2,6964 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 9 августа
Кросс-курс основных валют на 9 августа - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2025
Кросс-курс основных валют на 9 августа
© Sputnik
