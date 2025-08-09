https://sputnik-georgia.ru/20250809/nachalo-novoy-ery--premer-ministr-gruzii-o-dogovorennostyakh-armenii-i-azerbaydzhana-294476650.html
Начало новой эры – премьер-министр Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана
Грузия всегда поддерживала региональный мир и сотрудничество и продолжит свою непоколебимую поддержку, отметил Кобахидзе 09.08.2025
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Армения и Азербайджан в декларации обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы. Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
