Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250809/nachalo-novoy-ery--premer-ministr-gruzii-o-dogovorennostyakh-armenii-i-azerbaydzhana-294476650.html
Начало новой эры – премьер-министр Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана
Начало новой эры – премьер-министр Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана
Sputnik Грузия
Грузия всегда поддерживала региональный мир и сотрудничество и продолжит свою непоколебимую поддержку, отметил Кобахидзе 09.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-09T14:00+0400
2025-08-09T14:00+0400
грузия
новости
армения
азербайджан
сша
ильхам алиев
никол пашинян
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/15/294223327_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_6ca9e70fd8f3e29e7bc2055cbaa1afc1.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Армения и Азербайджан в декларации обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы. Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
азербайджан
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/15/294223327_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_2ea73db2cfe61b2dac4ee08c2229ee7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, армения, азербайджан, сша, ильхам алиев, никол пашинян, ираклий кобахидзе
грузия, новости, армения, азербайджан, сша, ильхам алиев, никол пашинян, ираклий кобахидзе

Начало новой эры – премьер-министр Грузии о договоренностях Армении и Азербайджана

14:00 09.08.2025
Премьер министр Грузии
Премьер министр Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2025
Подписаться
Грузия всегда поддерживала региональный мир и сотрудничество и продолжит свою непоколебимую поддержку, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.

"Поздравляю Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом – заключением важного мирного соглашения и началом новой эры стабильности и экономического развития в регионе. Грузия всегда поддерживала региональный мир и сотрудничество и продолжит свою непоколебимую поддержку", – написал Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

Армения и Азербайджан в декларации обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двухстороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения.
Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.
Баку и Ереван также достигли соглашения и документально закрепили создание транспортного коридора между двумя закавказскими республиками: он соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом – Нахичеванью. С настоящего времени Зангезурский коридор будет называться "Маршрут Трампа", его управлением будет заниматься Армения в сотрудничестве с США.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0