Последствия дождя на курорте Грузии: мэрия Батуми сообщила о проблемах

Последствия дождя на курорте Грузии: мэрия Батуми сообщила о проблемах

Sputnik Грузия

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Грузии продлится до понедельника, 11 августа 09.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Вода, скопившаяся из-за сильного дождя в черноморском курортном городе Грузии Батуми, затопила несколько улиц и создала проблемы для передвижения транспорта, сообщает мэрия Батуми. По данным властей, на пострадавших от дождя улицах уже начаты работы по откачке воды из подвалов и с первых этажей домов. Городские власти сообщают, что к этому времени в основной части города движение транспорта и подача электроэнергии восстановлены. Что касается подачи воды в ряде районов, то соответствующие службы работают над этим вопросом. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Грузии продлится до понедельника, 11 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

