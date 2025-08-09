Последствия дождя на курорте Грузии: мэрия Батуми сообщила о проблемах

https://sputnik-georgia.ru/20250809/posledstviya-dozhdya-na-kurorte-gruzii-meriya-batumi-soobschila-o-problemakh-294476246.html
09.08.2025
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Вода, скопившаяся из-за сильного дождя в черноморском курортном городе Грузии Батуми, затопила несколько улиц и создала проблемы для передвижения транспорта, сообщает мэрия Батуми. По данным властей, на пострадавших от дождя улицах уже начаты работы по откачке воды из подвалов и с первых этажей домов. Городские власти сообщают, что к этому времени в основной части города движение транспорта и подача электроэнергии восстановлены. Что касается подачи воды в ряде районов, то соответствующие службы работают над этим вопросом. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Грузии продлится до понедельника, 11 августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:00 09.08.2025 (обновлено: 13:15 09.08.2025)
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Вода, скопившаяся из-за сильного дождя в черноморском курортном городе Грузии Батуми, затопила несколько улиц и создала проблемы для передвижения транспорта, сообщает мэрия Батуми.
По данным властей, на пострадавших от дождя улицах уже начаты работы по откачке воды из подвалов и с первых этажей домов.
Городские власти сообщают, что к этому времени в основной части города движение транспорта и подача электроэнергии восстановлены. Что касается подачи воды в ряде районов, то соответствующие службы работают над этим вопросом.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Грузии продлится до понедельника, 11 августа.