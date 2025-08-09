https://sputnik-georgia.ru/20250809/putin-i-tramp-vstretyatsya-na-alyaske-294475432.html

Путин и Трамп встретятся на Аляске

Путин и Трамп встретятся на Аляске

Российский и американский лидеры на саммите сосредоточатся на обсуждении вопросов по урегулированию конфликта на Украине 09.08.2025

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решили провести встречу на Аляске – она запланирована на 15 августа, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Таким образом он подтвердил информацию, озвученную американской стороной, о достигнутой договоренности по поводу места проведения саммита Россия – США. Ушаков назвал логичным выбор Аляски для переговоров Путина и Трампа, поскольку РФ и США – "близкие соседи, граничат друг с другом".По его словам, в ходе встречи лидеры обеих держав сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.Отметив, что на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы Москвы и Вашингтона, и имеются перспективы реализации взаимовыгодных проектов, Ушаков подчеркнул, что в центре внимания будет долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса."Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", – сказал Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

