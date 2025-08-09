https://sputnik-georgia.ru/20250809/putin-i-tramp-vstretyatsya-na-alyaske-294475432.html
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Путин и Трамп встретятся на Аляске
09.08.2025
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решили провести встречу на Аляске – она запланирована на 15 августа, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Таким образом он подтвердил информацию, озвученную американской стороной, о достигнутой договоренности по поводу места проведения саммита Россия – США. Ушаков назвал логичным выбор Аляски для переговоров Путина и Трампа, поскольку РФ и США – "близкие соседи, граничат друг с другом".
"И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", – сказал представитель Кремля.
По его словам, в ходе встречи лидеры обеих держав сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Отметив, что на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы Москвы и Вашингтона, и имеются перспективы реализации взаимовыгодных проектов, Ушаков подчеркнул, что в центре внимания будет долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.
"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", – сказал Ушаков.