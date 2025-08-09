https://sputnik-georgia.ru/20250809/razyskivaemyy-cherez-interpol-turtsiey-zaderzhan-v-gruzii-294477342.html
Разыскиваемый через Интерпол Турцией задержан в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарской АР задержали гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола. Задержанный, по данным МВД Грузии, разыскивался на родине за убийство и незаконное приобретение, ношение и хранение оружия. Как установила грузинская полиция, задержанный въехал в Грузию до объявления его в розыск. Теперь гражданин Турции задержан, и в отношении него начаты предэкстрадиционные процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарской АР задержали гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола.
Задержанный, по данным МВД Грузии, разыскивался на родине за убийство и незаконное приобретение, ношение и хранение оружия.
Как установила грузинская полиция, задержанный въехал в Грузию до объявления его в розыск.
Теперь гражданин Турции задержан, и в отношении него начаты предэкстрадиционные процедуры.