Разыскиваемый через Интерпол Турцией задержан в Грузии

Разыскиваемый через Интерпол Турцией задержан в Грузии

Гражданин Турции задержан, и в отношении него начаты предэкстрадиционные процедуры

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарской АР задержали гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола. Задержанный, по данным МВД Грузии, разыскивался на родине за убийство и незаконное приобретение, ношение и хранение оружия. Как установила грузинская полиция, задержанный въехал в Грузию до объявления его в розыск. Теперь гражданин Турции задержан, и в отношении него начаты предэкстрадиционные процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

