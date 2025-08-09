https://sputnik-georgia.ru/20250809/skolko-gruziya-zarabotala-na-privatizatsii-gosimuschestva-za-pervoe-polugodie-294473126.html

Сколько Грузия заработала на приватизации госимущества за первое полугодие

Сколько Грузия заработала на приватизации госимущества за первое полугодие

Sputnik Грузия

В январе-июне было объявлено 463 электронных аукциона, на которых был продан 261 объект недвижимости 09.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-09T16:16+0400

2025-08-09T16:16+0400

2025-08-09T16:16+0400

экономика

грузия

новости

национальное агентство государственного имущества

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283823362_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_3439db84f76f58bc69c1cbf5f9e329b0.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Бюджет Грузии пополнился 126,3 миллиона лари от приватизации госимущества в январе-июне 2025 года, говорится в сообщении Национального агентства госимущества. План приватизации за первое полугодие 2025 года перевыполнен на 136,13%. План приватизации за два квартала текущего года составлял 92,8 миллиона лари. В целом план приватизации на 2025 год выполнен на 59,3%. По данным ведомства, в январе-июне было объявлено 463 электронных аукциона, на которых был продан 261 объект недвижимости. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. Общая стоимость проданного в первом полугодии движимого имущества составила 6,2 миллиона лари. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальное агентство государственного имущества