Сколько Грузия заработала на приватизации госимущества за первое полугодие
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Бюджет Грузии пополнился 126,3 миллиона лари от приватизации госимущества в январе-июне 2025 года, говорится в сообщении Национального агентства госимущества. План приватизации за первое полугодие 2025 года перевыполнен на 136,13%. План приватизации за два квартала текущего года составлял 92,8 миллиона лари. В целом план приватизации на 2025 год выполнен на 59,3%. По данным ведомства, в январе-июне было объявлено 463 электронных аукциона, на которых был продан 261 объект недвижимости. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. Общая стоимость проданного в первом полугодии движимого имущества составила 6,2 миллиона лари. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Бюджет Грузии пополнился 126,3 миллиона лари от приватизации госимущества в январе-июне 2025 года, говорится в сообщении Национального агентства госимущества.
План приватизации за первое полугодие 2025 года перевыполнен на 136,13%. План приватизации за два квартала текущего года составлял 92,8 миллиона лари.
В целом план приватизации на 2025 год выполнен на 59,3%.
По данным ведомства, в январе-июне было объявлено 463 электронных аукциона, на которых был продан 261 объект недвижимости.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
Кроме того, Национальное агентство государственного имущества параллельно с приватизацией недвижимости активно продает движимое имущество через аукционы, что обеспечивает максимальную прозрачность и доступность процесса.
Общая стоимость проданного в первом полугодии движимого имущества составила 6,2 миллиона лари.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.