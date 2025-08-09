Тбилиси обвинил Киев в затягивании вопроса о судьбе украинцев, выдворенных из РФ

https://sputnik-georgia.ru/20250809/tbilisi-obvinil-kiev-v-zatyagivanii-voprosa-o-sudbe-ukraintsev-vydvorennykh-iz-rf--294475870.html

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская сторона не может впустить выдворенных из России граждан Украины, а украинская сторона затягивает решение этого вопроса, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. На грузино-российской границе у грузинского КПП "Дариали" на нейтральной территории находятся 87 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, которых не впускают в Грузию. Он отметил, что власти Грузии не собираются впускать в страну находящихся у "Дариали" граждан Украины. "Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу правопорядок и безопасность населения нашей страны", – отметил Дарахвелидзе. По его словам, у этих граждан – криминальное прошлое, что делает невозможным их допуск в Грузию. По его словам, у граждан Украины также нет необходимых для пересечения границы действительных документов, и они не соответствуют критериям допуска на государственную границу Грузии. Для возвращения граждан на Украину грузинская сторона провела ряд рабочих встреч как с посольством Украины в Грузии, так и с представителями международных организаций, отметили в МВД."Грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов, как можно безопасно вывести и вернуть на родину – в Украину – людей, находящихся в так называемой нейтральной зоне", – отметил Дарахвелидзе. Причем Грузией были предложены варианты возвращения данных лиц на родину как воздушным, так и морским путем.По данным МВД, ранее, в июне-июле 2025 года, из примерно 134 человек, прибывших из Российской Федерации, 37 человек покинули Грузию в направлении Молдовы, а около 10 человек – в разных направлениях. "Данное обстоятельство показывает, что при наличии соответствующей воли и при участии заинтересованных сторон возможно безопасное возвращение находящихся в нейтральной зоне лиц на родину", – сказал Дарахвелидзе. Он обратился к соответствующим ведомствам Украины с призывом немедленно принять меры для обеспечения возвращения собственных граждан в Украину. В ответ на призыв МВД Грузии МИД Украины распространило заявление, в котором говорится, что оно работает над возвращением граждан Украины на родину с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями. "Продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий", - отмечает МИД Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

