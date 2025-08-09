https://sputnik-georgia.ru/20250809/tbilisi-obvinil-kiev-v-zatyagivanii-voprosa-o-sudbe-ukraintsev-vydvorennykh-iz-rf--294475870.html
Тбилиси обвинил Киев в затягивании вопроса о судьбе украинцев, выдворенных из РФ
Тбилиси обвинил Киев в затягивании вопроса о судьбе украинцев, выдворенных из РФ
Sputnik Грузия
Более сотни граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину летом этого года 09.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-09T15:15+0400
2025-08-09T15:15+0400
2025-08-09T15:55+0400
грузия
новости
политика
киев
тбилиси
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская сторона не может впустить выдворенных из России граждан Украины, а украинская сторона затягивает решение этого вопроса, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. На грузино-российской границе у грузинского КПП "Дариали" на нейтральной территории находятся 87 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, которых не впускают в Грузию. Он отметил, что власти Грузии не собираются впускать в страну находящихся у "Дариали" граждан Украины. "Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу правопорядок и безопасность населения нашей страны", – отметил Дарахвелидзе. По его словам, у этих граждан – криминальное прошлое, что делает невозможным их допуск в Грузию. По его словам, у граждан Украины также нет необходимых для пересечения границы действительных документов, и они не соответствуют критериям допуска на государственную границу Грузии. Для возвращения граждан на Украину грузинская сторона провела ряд рабочих встреч как с посольством Украины в Грузии, так и с представителями международных организаций, отметили в МВД."Грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов, как можно безопасно вывести и вернуть на родину – в Украину – людей, находящихся в так называемой нейтральной зоне", – отметил Дарахвелидзе. Причем Грузией были предложены варианты возвращения данных лиц на родину как воздушным, так и морским путем.По данным МВД, ранее, в июне-июле 2025 года, из примерно 134 человек, прибывших из Российской Федерации, 37 человек покинули Грузию в направлении Молдовы, а около 10 человек – в разных направлениях. "Данное обстоятельство показывает, что при наличии соответствующей воли и при участии заинтересованных сторон возможно безопасное возвращение находящихся в нейтральной зоне лиц на родину", – сказал Дарахвелидзе. Он обратился к соответствующим ведомствам Украины с призывом немедленно принять меры для обеспечения возвращения собственных граждан в Украину. В ответ на призыв МВД Грузии МИД Украины распространило заявление, в котором говорится, что оно работает над возвращением граждан Украины на родину с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями. "Продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий", - отмечает МИД Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
киев
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, киев, тбилиси, украина
грузия, новости, политика, киев, тбилиси, украина
Тбилиси обвинил Киев в затягивании вопроса о судьбе украинцев, выдворенных из РФ
15:15 09.08.2025 (обновлено: 15:55 09.08.2025)
Более сотни граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину летом этого года
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская сторона не может впустить выдворенных из России граждан Украины, а украинская сторона затягивает решение этого вопроса, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
На грузино-российской границе у грузинского КПП "Дариали" на нейтральной территории находятся 87 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, которых не впускают в Грузию.
"Искусственное затягивание процесса вызывает подозрение, что украинская сторона желает, чтобы эти люди надолго остались в т. н. нейтральной зоне, чтобы впоследствии грузинская сторона была вынуждена допустить их на госграницу Грузии", – заявил Дарахвелидзе.
Он отметил, что власти Грузии не собираются впускать в страну находящихся у "Дариали" граждан Украины. "Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу правопорядок и безопасность населения нашей страны", – отметил Дарахвелидзе.
По его словам, у этих граждан – криминальное прошлое, что делает невозможным их допуск в Грузию.
"Исходя из интересов госбезопасности, этим лицам не разрешается въезд в страну, поскольку все они имеют тяжелое криминальное прошлое и неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления", – пояснил Дарахвелидзе.
По его словам, у граждан Украины также нет необходимых для пересечения границы действительных документов, и они не соответствуют критериям допуска на государственную границу Грузии.
Для возвращения граждан на Украину грузинская сторона провела ряд рабочих встреч как с посольством Украины в Грузии, так и с представителями международных организаций, отметили в МВД.
"Грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов, как можно безопасно вывести и вернуть на родину – в Украину – людей, находящихся в так называемой нейтральной зоне", – отметил Дарахвелидзе.
Причем Грузией были предложены варианты возвращения данных лиц на родину как воздушным, так и морским путем.
"Украинская сторона до сих пор воздерживается от использования механизма возвращения находящихся на границе лиц морским путем. И до сих пор мы не получили окончательного официального подтверждения об их организованном возвращении на родину чартерным рейсом", – отметил он.
По данным МВД, ранее, в июне-июле 2025 года, из примерно 134 человек, прибывших из Российской Федерации, 37 человек покинули Грузию в направлении Молдовы, а около 10 человек – в разных направлениях.
"Данное обстоятельство показывает, что при наличии соответствующей воли и при участии заинтересованных сторон возможно безопасное возвращение находящихся в нейтральной зоне лиц на родину", – сказал Дарахвелидзе.
Он обратился к соответствующим ведомствам Украины с призывом немедленно принять меры для обеспечения возвращения собственных граждан в Украину.
"МВД Грузии еще раз выражает полную готовность осуществить все соответствующие мероприятия, относящиеся к его компетенции, и содействовать украинской стороне в процессе возвращения лиц, находящихся в так называемой нейтральной зоне, на родину. В том числе мы даже готовы возместить расходы, необходимые для возвращения этих лиц на родину", – отметил Дарахвелидзе.
В ответ на призыв МВД Грузии МИД Украины распространило заявление, в котором говорится, что оно работает над возвращением граждан Украины на родину с привлечением посольств Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями.
"Продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий", - отмечает МИД Украины.