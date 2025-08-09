https://sputnik-georgia.ru/20250809/vybory-v-gruzii-2025-spisok-uchastnikov-rasshirilsya-294474566.html

Выборы в Грузии 2025: список участников расширился

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Заявки на участие в выборах в органы местной власти подали 17 партий, регистрацию прошли 14, говорится в материалах ЦИК Грузии.

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Заявки на участие в выборах в органы местной власти подали 17 партий, регистрацию прошли 14, говорится в материалах ЦИК Грузии. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала следующие партии для участия в выборах. Официально участниками выборов по данным на 8 августа стали: Заявки еще трех партий – "Третий путь", "Партия единства и развития Грузии" и "Демократический альянс" – пока рассматриваются. Регистрация в ЦИК дает партиям возможность представлять кандидатов в мэры и участвовать в выборах сакребуло. Однако партии сами могут выбрать, будут ли они участвовать в выборах во всех 64 городах и районах или только в отдельных районах и городах. Партийные списки и кандидатов, за исключением Тбилиси, партии будут представлять в каждом районе отдельно. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления — самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют "нелегитимной", так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

