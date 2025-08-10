Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску

https://sputnik-georgia.ru/20250810/294484244.html

Долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в этот раз действительно состоится 10.08.2025, Sputnik Грузия

Уже в пятницу два президента встретятся на Аляске — и смогут наконец-то нормально поговорить без телефона и посредников. Причем сделают это, по сути, впервые — для того, чтобы понять это, достаточно вспомнить историю их отношений, пишет колумнист РИА Новости.Они познакомились уже давно — 14 ноября 2016 года. Это было телефонное знакомство: Путин поздравлял Трампа с избранием на пост президента США. С тех пор они неоднократно созванивались (официально 17 раз в период первого срока Трампа и шесть — за полгода второго) и провели "у телефона" не один десяток часов. А пожали друг другу руки они первый раз 7 июля 2017-го в Германии — на саммите "Большой двадцатки". Тогда же состоялся и первый личный разговор — двухчасовой. Президенты были настроены на продолжение регулярного общения, но судьба распорядилась иначе.Тогда они провели за диалогом пять часов, и на Трампа за предательство (он заявил, что по поводу "русского вмешательства в выборы" верит Путину, а не докладам американской разведки) обрушилась американская пресса. То есть единственный полноценный саммит времен первого срока Трампа сделали поводом для новых нападок на него. Все остальные встречи с Путиным проходили на полях международных мероприятий: одна — в ноябре 2017 года в Хошимине, две — в конце 2018-го в Париже и Буэнос-Айресе. И их даже нельзя было назвать официальными встречами: президенты говорили в кулуарах, на ногах, на ходу и на официальных приемах. Подобная конспирация не была желанием Путина — это Трамп не хотел "светить", опасаясь реакции американской прессы.Еще до победы он обещал, что встретится с Путиным и "за 24 часа завершит войну на Украине". Прошло более полугода — и вот сейчас встреча стала реальностью. Два президента говорить будут, конечно, об Украине, но не только. Более того, главное значение встречи будет не в каком-то прорыве по украинскому вопросу — крайне маловероятному, если говорить о реальных шансах на завершение конфликта. Самым важным станет тот факт, что Трамп и Путин впервые смогут поговорить обо всем откровенно и столько, сколько захотят, — и без оглядки на прессу. Это принципиально важный для Трампа момент: на своем втором сроке он чувствует себе куда увереннее, чем на первом. Эта уверенность касается и расстановки сил в Вашингтоне, и отношения к Трампу массмедиа (и их хозяев) — теперь он сам определяет повестку. Достаточно просто посмотреть на состав делегации США на встрече в Хельсинки — с Трампом были Майк Помпео, Джон Болтон, Фиона Хилл. Между ними, конечно, нет никакого "броманса" (что было одним из способов дискредитации Трампа на первом сроке), как у Путина нет и никакого компромата на лидера США, а Трамп не является "полезным идиотом" или фанатом Путина. Но у них есть то, что даже важнее взаимной симпатии: уважение друг к другу, стремление понять позицию и аргументы, желание найти возможность договориться, причем всерьез и надолго, а не обмануть. И большой взаимный интерес — не политический, а человеческий, который, естественно, сложно удовлетворить телефонными переговорами.Потому что при всей разнице характеров и интересов России и США оба президента понимают, что нынешний, выстроенный атлантистами миропорядок не отвечает интересам их стран, да уже и не работает. Они пытаются его изменить, и эти изменения вовсе не обязательно должны быть разнонаправленными и несогласованными.Выбор Аляски местом встречи неожидан, но наполнен символизмом — для разговора о проблемах на западном направлении Россия разворачивается на восток и будущее западных русских земель будет обсуждаться на бывшей российской территории. Но не только о Малороссии будут говорить Трамп и Путин — Аляска больше Украины. Во всех смыслах.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

