Европа предложила план по Украине для переговоров Трампа и Путина
Европа предложила план по Украине для переговоров Трампа и Путина
Встреча лидеров России и США пройдет 15 августа на Аляске
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Европейские страны и Украина предложили свой план, который, по их мнению, может стать основой для проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет американский Wall Street Journal, ссылаясь на двух высокопоставленных еврочиновников.
Совместная инициатива Европы и Украины была выдвинута в субботу в Великобритании после того, как в СМИ появилась информация о встрече Путина и Трампа на Аляске в конце следующей недели.
"Европейское предложение включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто прежде, чем будут предприняты какие-либо другие шаги. В нем также говорится, что обмен территориями может быть только на взаимной основе", – говорится в публикации.
Издание уточняет, что план, разработанный украинскими и европейскими политиками, был передан вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланникам Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу.
Также в украино-европейском плане говорится о том, что территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены жесткими гарантиями безопасности. Кроме того, стране должно быть гарантировано потенциальное членство в НАТО, уточняет издание.
Ранее стало известно, что встреча лидеров России и США пройдет 15 августа на Аляске. На появление информации о встрече лидер киевского режима Владимир Зеленский отреагировал заявлением о неготовности пойти на любые территориальные уступки.