ФИФА принял решение в пользу грузинского футболиста
ФИФА принял решение в пользу грузинского футболиста
Полузащитник подал в суд на корейскую команду из-за того, что клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт 10.08.2025
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский футболист Георгий Арабидзе выиграл тяжбу в ФИФА у южнокорейского клуба "Ульсан" и получит до 2,9 млн долларов в качестве компенсации, сообщило южнокорейское издание Sportseol.
Полузащитник подал в суд на корейскую команду из-за того, что клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт.
В июле 2024 года "Ульсан" подписал грузинского атакующего полузащитника Арабидзе. Контракт был заключен на три с половиной года. Вингер дебютировал в Кей-лиге 18 августа.
После назначения нового тренера Ким Пан-Гона отношение к Арабидзе изменилось. Футболист сыграл всего семь матчей.
Вскоре "Ульсан" сообщил Арабидзе о расторжении контракта. В процессе между сторонами возник конфликт. Арабидзе, вернувшийся в Грузию в феврале, подал иск против "Ульсана" в ФИФА, утверждая, что команда нарушила контракт.
ФИФА рассмотрел дело и принял решение в пользу Арабидзе. Было доказано, что нарушивший контракт клуб должен выплатить часть годовой зарплаты футболиста за оставшийся срок действия договора. Сумма составляет около 2,9 миллиона долларов.
"Ульсан" обжалует решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
За национальную сборную Грузии Арабидзе, который является воспитанником тбилисского "Локомотива", провел всего четыре матча в 2017 году и забил три гола.