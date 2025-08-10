https://sputnik-georgia.ru/20250810/fifa-prinyal-reshenie-v-polzu-gruzinskogo-futbolista-294485449.html

ФИФА принял решение в пользу грузинского футболиста

ФИФА принял решение в пользу грузинского футболиста

Sputnik Грузия

Полузащитник подал в суд на корейскую команду из-за того, что клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт 10.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-10T18:31+0400

2025-08-10T18:31+0400

2025-08-10T18:31+0400

спорт

новости

в мире

фифа

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0a/294485284_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c7aaeb991c1801b3343683792517fb8a.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский футболист Георгий Арабидзе выиграл тяжбу в ФИФА у южнокорейского клуба "Ульсан" и получит до 2,9 млн долларов в качестве компенсации, сообщило южнокорейское издание Sportseol. Полузащитник подал в суд на корейскую команду из-за того, что клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт. После назначения нового тренера Ким Пан-Гона отношение к Арабидзе изменилось. Футболист сыграл всего семь матчей. Вскоре "Ульсан" сообщил Арабидзе о расторжении контракта. В процессе между сторонами возник конфликт. Арабидзе, вернувшийся в Грузию в феврале, подал иск против "Ульсана" в ФИФА, утверждая, что команда нарушила контракт. "Ульсан" обжалует решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны. За национальную сборную Грузии Арабидзе, который является воспитанником тбилисского "Локомотива", провел всего четыре матча в 2017 году и забил три гола.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, фифа, футбол