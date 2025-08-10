Грузия
Гражданину Турции грозит в Грузии до 20 лет тюрьмы – в чем обвиняют задержанного
В ходе личного досмотра 32-летнего задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства крупное количество наркотического средства мефедрон
Новости
В ходе личного досмотра 32-летнего задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства крупное количество наркотического средства мефедрон
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Гражданин Турции задержан в Тбилиси на территории парка Мтацминда по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В ходе личного досмотра 32-летнего задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства крупное количество наркотического средства мефедрон (до 200 граммов).
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
