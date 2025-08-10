https://sputnik-georgia.ru/20250810/kak-idet-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-anakliya-294488145.html

Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?

К октябрю 2025 года будет оборудован временный причал, через который в ходе строительства будут распределяться каменные валуны и бетонные крестообразные блоки 10.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Работы по строительству морской инфраструктуры в порту Анаклия на западе Грузии, которые подразумевают углубление акватории морского порта и строительство волнореза, идут по плану, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Мобилизационные работы, выполнение проектных исследований и детального проектирования находятся на завершающем этапе. К октябрю 2025 года будет оборудован временный причал, через который в ходе строительства будут распределяться каменные валуны и бетонные крестообразные блоки (так называемые Х-блоки) по различным участкам волнолома. По информации Минэкономики, проектные исследования включали проведение геофизических, геологических и инженерных исследований морского дна в районе строительства порта, а также моделирование. В результате моделирования волнолома был подготовлен базовый проект и проведена экспертиза, а также обновлена оценка воздействия на окружающую среду. Кроме того, для производства X-блоков на строительной площадке уже работают бетонный завод и оборудование для рециклирования. Производственная мощность бетонного завода составляет 240 единиц бетона объемом 3 кубометра в неделю и 40 единиц бетонных блоков "Х-блок" в сутки. Они складируются в специальном помещении на строительной площадке с помощью двух установленных 25-тонных стреловых кранов. В ближайшее время начнется производство бетонных крестообразных блоков объемом 7 кубических метров. Компания-подрядчик подготовила проект/дизайн первых 650 метров волнолома, а детальный проект/дизайн оставшегося участка будет завершен и представлен на утверждение к 10 августа. В настоящее время проводятся батиметрические и топографические исследования перед началом строительства волнолома. В ближайшее время будут установлены современные системы GPS и бпзп-ровер для полного контроля строительства, а также приборы для измерения волновой циркуляции и мутности воды в море. Подрядчик также приступил к мобилизации специализированной техники. В частности, в сентябре-октябре текущего года на строительную площадку порта будут направлены 120-тонные и 90-тонные специализированные long reach экскаваторы. Также для строительства канала волнолома были зафрахтованы специализированное землеройное судно и грузовая баржа, которые прибудут в порт Анаклия в октябре. По информации ведомства, второй этап проекта включает строительные и дноуглубительные работы. Компания-подрядчик представила проектную документацию в Агентство технического и строительного надзора для получения разрешения на строительство, которое было выдано ей на этой неделе. Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта стал китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. В данный момент с новым инвестором продолжаются активные переговоры. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

