Какой сегодня церковный праздник: 10 августа 2025

По православному церковному календарю 10 августа отмечают день памяти cвятых Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Иулиана, Евстафия и Акакия 10.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АпостолыПо церковному календарю 10 августа отмечают день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они входили в число первых диаконов церкви.В книге "Деяния Апостолов" рассказывается, что 12 апостолов избрали семь диаконов из числа 70-ти учеников Спасителя. Диаконы стали их помощниками. Прохор, сопровождавший вначале святого Петра, стал потом спутником Иоанна Богослова.Прохор отправился вместе с евангелистом в ссылку на остров Патмос, где записал Апокалипсис о конечных судьбах мира – откровение, бывшее апостолу Иоанну. Диакон мученически погиб в Антиохии.За проповедь Евангелия Никанора казнили в Иерусалиме, Тимона – в Аравии, а Пармена – в Македонии.ИулианПо церковному календарю 10 августа поминают мученика Иулиана, пострадавшего за веру в итальянской провинции Кампании во время правления Антонина Пия (138-161).По приказу правителя Флавиана христиан жестоко преследовали. В то время в Кампанию из Далмации прибыл юный исповедник Иулиан. Встретив воинов правителя, он бесстрашно признался, что является христианином.Воины связали Иулиана и повели к правителю. Молодого человека жестоко пытали, а после долгих истязаний мученику отрубили голову.ЕвстафийПо церковному календарю 10 августа поминают святого Евстафия, пострадавшего за веру.Евстафий был воином. Исповедника схватили и привели к начальнику города Анкиры. На суде он мужественно признал себя христианином, за что был предан жестоким пыткам. Язычники положили мученика в деревянный ящик и бросили в воду, но ангел Божий вынес ящик на берег моря.Правитель, видя чудо и чувствуя себя посрамленным, убил себя собственным мечом. А мученик, приняв причастие из рук ангела, скончался.АкакийПо церковному календарю 10 августа поминают мученика Акакия, пострадавшего за Христову веру.Отречься святого пытались вынудить три правителя, подвергнув исповедника жестоким пыткам – мученика били, терзали его тело, бросали в котел, наполненный кипящей смолой, и так далее, но сломить исповедника не смогли. Озлобленные правители, не добившись желаемого, отрубили святому голову. Произошло это примерно в 321 году.ИмениныПо церковному календарю 10 августа именины отмечают Антонина, Анастасия, Елена, Ирина, Мавра, Василий, Ефим, Моисей, Иван, Никанор, Николай, Прохор, Павел и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

