Пожар у Дворца спорта в Тбилиси потушен

Пожар у Дворца спорта в Тбилиси потушен

Sputnik Грузия

По информации СМИ, пожар вспыхнул в филиале сети "Агрохаб" из-за неисправности электропроводки 10.08.2025

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пожар, который вспухнул в одном из магазинов рядом с Дворцом спорта в Тбилиси, удалось ликвидировать, информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. По информации СМИ, пожар вспыхнул в филиале сети "Агрохаб" из-за неисправности электропроводки. Информация о жертвах не поступала. В тушении пожара приняли участие несколько бригад пожарных. Точную причину возгорания установит следствие. МВД Грузии ведет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

