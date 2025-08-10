https://sputnik-georgia.ru/20250810/pozhar-u-dvortsa-sporta-v-tbilisi-potushen-294485641.html
Пожар у Дворца спорта в Тбилиси потушен
По информации СМИ, пожар вспыхнул в филиале сети "Агрохаб" из-за неисправности электропроводки 10.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пожар, который вспухнул в одном из магазинов рядом с Дворцом спорта в Тбилиси, удалось ликвидировать, информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. По информации СМИ, пожар вспыхнул в филиале сети "Агрохаб" из-за неисправности электропроводки. Информация о жертвах не поступала. В тушении пожара приняли участие несколько бригад пожарных. Точную причину возгорания установит следствие. МВД Грузии ведет расследование.
2025
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пожар, который вспухнул в одном из магазинов рядом с Дворцом спорта в Тбилиси, удалось ликвидировать, информацию подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации СМИ, пожар вспыхнул в филиале сети "Агрохаб" из-за неисправности электропроводки.
Информация о жертвах не поступала. В тушении пожара приняли участие несколько бригад пожарных.
Точную причину возгорания установит следствие. МВД Грузии ведет расследование.