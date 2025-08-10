https://sputnik-georgia.ru/20250810/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-azerbaydzhana-zaderzhan-v-gruzii-294485013.html
Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана задержан в Грузии
В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры, которые предусмотрены законом до его экстрадиции на родину
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Полиция Квемо Картли задержала в Марнеули гражданина Азербайджана, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола. Задержанный разыскивался азербайджанской стороной с 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью. В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры, которые предусмотрены законом до его экстрадиции из страны на родину. Накануне в Грузии был задержан гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола. На родине его разыскивают за убийство.
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Полиция Квемо Картли задержала в Марнеули гражданина Азербайджана, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола.
Задержанный разыскивался азербайджанской стороной с 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры, которые предусмотрены законом до его экстрадиции из страны на родину.
Накануне в Грузии был задержан гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола. На родине его разыскивают за убийство.