Разыскиваемый Интерполом гражданин Азербайджана задержан в Грузии

В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры, которые предусмотрены законом до его экстрадиции на родину 10.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Полиция Квемо Картли задержала в Марнеули гражданина Азербайджана, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола. Задержанный разыскивался азербайджанской стороной с 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группе и причинении вреда здоровью. В настоящее время в отношении задержанного проводятся процедуры, которые предусмотрены законом до его экстрадиции из страны на родину. Накануне в Грузии был задержан гражданин Турции, разыскиваемый по "красному циркуляру" Интерпола. На родине его разыскивают за убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

