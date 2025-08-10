https://sputnik-georgia.ru/20250810/sp-podtverdilo-reyting-gruzii-na-urovne-bb-prognoz-stabilnyy-294475595.html
S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный
S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный
Банковская система Грузии остается прибыльной, хорошо капитализированной и поддерживает прочные буферы ликвидности, заявили в агентстве 10.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства. Агентство отмечает, что, несмотря на высокие экономические показатели, последовательность и предсказуемость государственной политики демонстрирует признаки ухудшения. "Экономика Грузии продемонстрировала сильный краткосрочный рост. Однако среднесрочные перспективы омрачены снижением уровня прямых иностранных инвестиций и повышенной политической неопределенностью", – отмечается в релизе. Исследователи отмечают, что главным фактором для Грузии является ее внешняя политика. По их мнению, связи между США и Грузией также, вероятно, останутся напряженными. При этом дальнейшее взаимодействие потенциально будет зависеть от прогресса в демократическом управлении и существует больший риск введения дополнительных санкций, направленных против конкретных лиц, по сравнению с более широкими санкциями против государства. "Мы считаем, что повышенная внутренняя политическая неопределенность, приостановка процесса вступления Грузии в ЕС и изменение динамики ее отношений с западными партнерами могут негативно сказаться на среднесрочных перспективах роста и еще больше ослабить приток прямых иностранных инвестиций", – сказано в релизе. В то же время исследователи отмечают, что дефицит государственного бюджета будет сдержан, а чистый долг стабилизируется на уровне около 34% ВВП в среднесрочной перспективе. При этом они отмечают, что хотя примерно 70% государственного долга номинировано в иностранной валюте, эта доля постепенно снижается. По их прогнозам, дефицит счета текущих операций Грузии умеренно сократится до 4,1% ВВП в 2025 году, с 4,5% – в 2024 году, чему будет способствовать постепенное восстановление экспорта товаров, сохраняющаяся устойчивость поступлений от услуг (особенно от туризма) и устойчивый приток капитала.По их данным, валютные резервы Нацбанка увеличатся в пик туристического сезона, при условии, что внешние притоки останутся устойчивыми, однако ухудшение отношений Грузии с ЕС или США или возобновление внутренней политической неопределенности в преддверии предстоящих местных выборов может привести к повторному возникновению сильного давления на обесценивание национальной валюты (лари). Что касается инфляции, то, по их мнению, она достигнет пика к концу года и в среднем составит 3,7% в 2025 году. В то же время, по их мнению, банковская система Грузии остается прибыльной, хорошо капитализированной и поддерживает прочные буферы ликвидности. По их мнению, хотя грузинские банки в большей степени зависят от внешнего финансирования, особенно за счет кредитов и депозитов нерезидентов, по сравнению с аналогами, этот риск частично смягчается строгими требованиями Нацбанка к ликвидности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства.
"Учитывая более сильный, чем ожидалось, импульс, мы пересмотрели наш прогноз роста на весь год до 7,1%. Однако мы ожидаем, что рост замедлится до 5,2% в 2026 году и 4,7% – в 2027 году, поскольку потребление нормализуется, а инвестиции ослабнут", – говорится в релизе.
Агентство отмечает, что, несмотря на высокие экономические показатели, последовательность и предсказуемость государственной политики демонстрирует признаки ухудшения.
"Экономика Грузии продемонстрировала сильный краткосрочный рост. Однако среднесрочные перспективы омрачены снижением уровня прямых иностранных инвестиций и повышенной политической неопределенностью", – отмечается в релизе.
Исследователи отмечают, что главным фактором для Грузии является ее внешняя политика.
"Мы ожидаем, что заявка Грузии на вступление в ЕС останется фактически замороженной в обозримом будущем, учитывая напряженное состояние отношений и ограниченное сотрудничество", – отмечает агентство.
По их мнению, связи между США и Грузией также, вероятно, останутся напряженными. При этом дальнейшее взаимодействие потенциально будет зависеть от прогресса в демократическом управлении и существует больший риск введения дополнительных санкций, направленных против конкретных лиц, по сравнению с более широкими санкциями против государства.
"Мы считаем, что повышенная внутренняя политическая неопределенность, приостановка процесса вступления Грузии в ЕС и изменение динамики ее отношений с западными партнерами могут негативно сказаться на среднесрочных перспективах роста и еще больше ослабить приток прямых иностранных инвестиций", – сказано в релизе.
В то же время исследователи отмечают, что дефицит государственного бюджета будет сдержан, а чистый долг стабилизируется на уровне около 34% ВВП в среднесрочной перспективе.
При этом они отмечают, что хотя примерно 70% государственного долга номинировано в иностранной валюте, эта доля постепенно снижается.
"Структура внешнего долга смягчает уязвимости, связанные с рефинансированием и перекредитованием, и большая часть обязательств находится у официальных двусторонних и многосторонних кредиторов на льготных условиях, характеризующихся длительными сроками погашения и низкими процентными ставками", – говорится в релизе.
По их прогнозам, дефицит счета текущих операций Грузии умеренно сократится до 4,1% ВВП в 2025 году, с 4,5% – в 2024 году, чему будет способствовать постепенное восстановление экспорта товаров, сохраняющаяся устойчивость поступлений от услуг (особенно от туризма) и устойчивый приток капитала.
"Мы ожидаем, что рост импорта останется умеренным, что отражает как замедление экономического роста, так и, возможно, отложенное сдерживающее воздействие обесценивания грузинского лари, наблюдавшееся в предыдущем году", – говорится в релизе.
По их данным, валютные резервы Нацбанка увеличатся в пик туристического сезона, при условии, что внешние притоки останутся устойчивыми, однако ухудшение отношений Грузии с ЕС или США или возобновление внутренней политической неопределенности в преддверии предстоящих местных выборов может привести к повторному возникновению сильного давления на обесценивание национальной валюты (лари).
Что касается инфляции, то, по их мнению, она достигнет пика к концу года и в среднем составит 3,7% в 2025 году.
В то же время, по их мнению, банковская система Грузии остается прибыльной, хорошо капитализированной и поддерживает прочные буферы ликвидности.
"На наш взгляд, сильный надзорный потенциал, надежное корпоративное управление и высокая степень прозрачности поддерживают эффективное банковское регулирование Грузии, которое в целом соответствует международным стандартам", – говорится в релизе.
По их мнению, хотя грузинские банки в большей степени зависят от внешнего финансирования, особенно за счет кредитов и депозитов нерезидентов, по сравнению с аналогами, этот риск частично смягчается строгими требованиями Нацбанка к ликвидности.