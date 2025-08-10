https://sputnik-georgia.ru/20250810/u-dvortsa-sporta-v-tbilisi-vspykhnul-pozhar-294484896.html
У Дворца спорта в Тбилиси вспыхнул пожар
По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности электропроводки 10.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пожар вспыхнул в филиале магазина "Агрохаб" у Дворца спорта в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности электропроводки. На месте происшествия мобилизованы восемь пожарных машин. Информации о пострадавших на данный момент нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
