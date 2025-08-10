https://sputnik-georgia.ru/20250810/u-dvortsa-sporta-v-tbilisi-vspykhnul-pozhar-294484896.html

У Дворца спорта в Тбилиси вспыхнул пожар

У Дворца спорта в Тбилиси вспыхнул пожар

Sputnik Грузия

По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности электропроводки 10.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-10T15:43+0400

2025-08-10T15:43+0400

2025-08-10T15:43+0400

грузия

происшествия

новости

дворец спорта

пожар

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237137_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b14d60cbf9fd3441165407a7295040b6.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пожар вспыхнул в филиале магазина "Агрохаб" у Дворца спорта в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности электропроводки. На месте происшествия мобилизованы восемь пожарных машин. Информации о пострадавших на данный момент нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, дворец спорта, пожар