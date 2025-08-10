Убийство из мести и стрельба по полицейским – жителю Грузию грозит бессрочное заключение

https://sputnik-georgia.ru/20250810/ubiystvo-iz-mesti-i-strelba-po-politseyskim---zhitelyu-gruziyu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-294483130.html

Обвиняемый открыл по полицейским стрельбу и ранил двух сотрудников из охотничьего ружья 10.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Жителю села Бебниси Карельского района (регион Шида Картли) предъявлено обвинение в попытке убийства двух полицейских, умышленном убийстве односельчанина, а также домашнем насилии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. В случае обвинительного приговора задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. После поступления сообщения об умышленном убийстве в село Бебниси прибыли сотрудники полиции. Обвиняемый открыл по полицейским стрельбу и ранил двух сотрудников из охотничьего ружья, а затем направил охотничье ружье одному из них в голову, попытавшись выстрелить. В результате стрельбы обвиняемый также повредил автомобиль МВД. Кроме того, после убийства обвиняемый также избил своего отца. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

