Убийство из мести и стрельба по полицейским – жителю Грузию грозит бессрочное заключение
Убийство из мести и стрельба по полицейским – жителю Грузию грозит бессрочное заключение
13:26 10.08.2025 (обновлено: 14:36 10.08.2025)
Обвиняемый открыл по полицейским стрельбу и ранил двух сотрудников из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Жителю села Бебниси Карельского района (регион Шида Картли) предъявлено обвинение в попытке убийства двух полицейских, умышленном убийстве односельчанина, а также домашнем насилии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.
В случае обвинительного приговора задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Расследование, проведенное МВД, установило, что 7 августа в селе Бебниси обвиняемый из мести застрелил односельчанина из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте.
После поступления сообщения об умышленном убийстве в село Бебниси прибыли сотрудники полиции. Обвиняемый открыл по полицейским стрельбу и ранил двух сотрудников из охотничьего ружья, а затем направил охотничье ружье одному из них в голову, попытавшись выстрелить.
В результате стрельбы обвиняемый также повредил автомобиль МВД. Кроме того, после убийства обвиняемый также избил своего отца.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.