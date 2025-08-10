https://sputnik-georgia.ru/20250810/v-gornoy-adzharii-likvidiruyut-posledstviya-livnya-294482753.html
В горной Аджарии ликвидируют последствия ливня
Работы по очистке дорог активно велись в течение всего дня с использованием тяжелой техники 10.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-10T12:19+0400
2025-08-10T12:19+0400
2025-08-10T14:28+0400
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Хелвачаурском районе Аджарии ведутся работы по ликвидации последствий обильных осадков, которые обрушились на регион – размыты дороги, образовались оползни, сообщили в пресс-службе муниципальных властей. Из-за оползней, образовавшихся вблизи жилых домов, 15 семей были временно эвакуированы. Часть жителей общин Махинджаури и Шарабидзе осталась без питьевой воды. Электроснабжение отсутствует у 40 абонентов села Эрге. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Работы по очистке дорог активно велись в течение всего дня с использованием тяжелой техники. Обильные осадки создали проблемы и жителям курортного Батуми. Накануне в течение всего дня велась активная очистка дренажных каналов и откачка воды. Перебои были с движением автотранспорта. Части города не подавалась вода, возникли проблемы с электроснабжением.
12:19 10.08.2025 (обновлено: 14:28 10.08.2025)
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Хелвачаурском районе Аджарии ведутся работы по ликвидации последствий обильных осадков, которые обрушились на регион – размыты дороги, образовались оползни, сообщили в пресс-службе муниципальных властей.
Из-за оползней, образовавшихся вблизи жилых домов, 15 семей были временно эвакуированы. Часть жителей общин Махинджаури и Шарабидзе осталась без питьевой воды.
Электроснабжение отсутствует у 40 абонентов села Эрге. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В ликвидации последствий стихии задействованы службы мэрии и все соответствующие ведомства. С ходом работ по ликвидации последствий стихии ознакомился председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили.
Работы по очистке дорог активно велись в течение всего дня с использованием тяжелой техники.
Обильные осадки создали проблемы и жителям курортного Батуми. Накануне в течение всего дня велась активная очистка дренажных каналов и откачка воды. Перебои были с движением автотранспорта. Части города не подавалась вода, возникли проблемы с электроснабжением.