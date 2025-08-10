https://sputnik-georgia.ru/20250810/v-gornoy-adzharii-likvidiruyut-posledstviya-livnya-294482753.html

В горной Аджарии ликвидируют последствия ливня

Sputnik Грузия

Работы по очистке дорог активно велись в течение всего дня с использованием тяжелой техники

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Хелвачаурском районе Аджарии ведутся работы по ликвидации последствий обильных осадков, которые обрушились на регион – размыты дороги, образовались оползни, сообщили в пресс-службе муниципальных властей. Из-за оползней, образовавшихся вблизи жилых домов, 15 семей были временно эвакуированы. Часть жителей общин Махинджаури и Шарабидзе осталась без питьевой воды. Электроснабжение отсутствует у 40 абонентов села Эрге. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Работы по очистке дорог активно велись в течение всего дня с использованием тяжелой техники. Обильные осадки создали проблемы и жителям курортного Батуми. Накануне в течение всего дня велась активная очистка дренажных каналов и откачка воды. Перебои были с движением автотранспорта. Части города не подавалась вода, возникли проблемы с электроснабжением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

