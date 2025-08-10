https://sputnik-georgia.ru/20250810/vybory-2025-tsik-gruzii-izbral-vremennykh-chlenov-okruzhnykh-izbiratelnykh-komissiy-294483987.html

Выборы 2025: ЦИК Грузии избрал временных членов окружных избирательных комиссий

Выборы 2025: ЦИК Грузии избрал временных членов окружных избирательных комиссий

Sputnik Грузия

Из 254 кандидатов 119 согласились на собеседование, а 51 из них – на прямую трансляцию собеседования в социальных сетях ЦИК 10.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-10T14:33+0400

2025-08-10T14:33+0400

2025-08-10T14:39+0400

грузия

новости

политика

единое национальное движение

европейская грузия

цик грузии

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120645_160:332:1015:813_1920x0_80_0_0_c26594356748af9db199d3a45df8b238.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии на состоявшемся в воскресенье заседании избрала 219 временных членов окружных избирательных комиссий (ОИК) для проведения муниципальных выборов 4 октября, сообщили в пресс-службе ЦИК. ЦИК 5 августа объявил конкурс на вакантные места временных членов во всех 73 окружных избирательных комиссиях. В каждом округе по три вакантных места. В соответствии со сложившейся в последние годы практикой, избирательная комиссия вновь предложила кандидатам пройти собеседование и транслировать процесс в прямом эфире. Члены Центральной избирательной комиссии имели возможность взять интервью у кандидатов. Анализ последних шести проведенных выборов показал, что из числа временных членов окружных избирательных комиссий, избранных ЦИК на выборы 4 октября 2025 года: 69 членов комиссии имели опыт работы руководителем участковой избирательной комиссии, что составляет 32% от общего числа, 22 члена комиссии имели опыт работы членом участковой избирательной комиссии, что составляет 10% от общего числа. Еще 188 членов комиссии имели опыт работы членом окружной избирательной комиссии, что составляет 86% от общего числа, 48 членов имели опыт работы наблюдателями наблюдательной организации, что составляет 22% от общего числа и 92 члена комиссии приняли участие в образовательных программах 2020 года, что составляет 42% от общего числа. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, единое национальное движение, европейская грузия, цик грузии, выборы в местные органы власти в грузии 2025