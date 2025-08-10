https://sputnik-georgia.ru/20250810/vyruchka-gruzii-ot-eksporta-piva-uvelichilas-294487084.html

Выручка Грузии от экспорта пива увеличилась

За первые 6 месяцев этого года Грузия закупила 8,8 млн литров пива на сумму 9,8 млн долларов 10.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-10T22:11+0400

2025-08-10T22:11+0400

2025-08-10T22:28+0400

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Выручка Грузии от экспорта пива за шесть месяцев 2025 года увеличилась на 23% и составила 3,6 млн долларов США, при этом объем продаж вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила медиаплатформа BM.ge. За полгода было продано 3,1 млн литров пива. За аналогичный период 2024 года Грузия реализовала 2,4 млн литра пива, выручив 2,9 млн долларов США. Основным экспортным рынком страны в этом году стал Казахстан, где Грузия выручила 1,1 млн долларов США от продажи более одного миллиона литров пива. Далее следуют Россия и Армения. ТОП-5 основных стран-экспортеров пива выглядит следующим образом: Что касается импорта, то за первые 6 месяцев этого года Грузия закупила 8,8 млн литров пива на сумму 9,8 млн долларов США. Объем импортного пива вырос на 21,8%. Основным рынком импорта для Грузии в этом году стала Германия, где страна закупила 2,9 млн литров пива на сумму 3,8 млн долларов США. На втором месте – Россия (1,2 млн долларов и 1,4 млн литров). По данным аналитиков за 2024 год, жители Грузии потребили 138 миллионов литров пива, тогда как в 2020 году – 105 миллионов литров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

