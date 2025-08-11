https://sputnik-georgia.ru/20250811/arabskiy-loukoster-budet-letat-v-gruziyu-chasche-294492491.html

Арабский лоукостер будет летать в Грузию чаще

Sputnik Грузия

В будущем авиаперевозчик рассматривает возможность увеличения частоты рейсов в Тбилиси до 10 раз в неделю

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Низкобюджетная авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi увеличила в августе частоту полетов из Абу-Даби в Тбилиси до восьми раз в неделю, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. Изначально авиакомпания выполняла в направлении Тбилиси три рейса в неделю. Теперь полеты по маршруту Абу-Даби – Тбилиси – Абу-Даби будут выполняться восемь раз в неделю, а по четвергам авиакомпания будет летать дважды в день. В будущем авиаперевозчик рассматривает возможность увеличения частоты рейсов в Тбилиси до 10 раз в неделю. "Страны Персидского залива – наш целевой и важный рынок. Поэтому оперирование авиакомпанией Air Arabia Abu Dhabi восемью частотами в неделю позволит нам удовлетворить растущий туристический спрос из Объединtнных Арабских Эмиратов в нашу страну", – сказал Мосешвили. По его словам, авиакомпания приняла это решение для того, чтобы предоставить потребителям больше выбора и удовлетворить растущий спрос на прямые и доступные рейсы между столицами ОАЭ и Грузией. Кроме того, Мосешвили отметил, что туристический поток в Грузию еще больше увеличится с 2026 года, после того, как другая ведущая авиакомпания Ближнего Востока, Etihad Airways, начнет выполнять рейсы между Тбилиси и Абу-Даби. Air Arabia Abu Dhabi – лоукостер, совместно сформированный компаниями Etihad Airways и Air Arabia, который осуществляет полеты с 2020 года. По данным за семь месяцев 2025 года, авиакомпания перевезла около 50 тысяч пассажиров по маршруту Абу-Даби – Тбилиси – Абу-Даби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

