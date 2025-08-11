https://sputnik-georgia.ru/20250811/avariya-v-batumi-politseyskaya-mashina-vletela-v-magazin-294490634.html
Авария в Батуми: полицейская машина "влетела" в магазин
Авария в Батуми: полицейская машина "влетела" в магазин
11.08.2025
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Автомобиль криминальной полиции протаранил витрину магазина в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает телеканала "Формула". Инцидент произошел накануне на пересечении улиц Горгиладзе и Грибоедова. Как сообщили в МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По факту возбуждено административное дело о нарушении правил дорожного движения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
