Дожди, град и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди, град и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
11.08.2025
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Местами дожди, возможно, с грозами, град и сильный ветер ожидаются в Грузии 12-14 августа на фоне относительно высокой температуры, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 12 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами, а 13-14 августа – погода без осадков. Днем температура воздуха составит +30...+32 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди с грозами 12 августа, а 13 и 14 числа будет преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) возможны кратковременные дожди с грозами 12 августа. 13-14 августа дождь возможен лишь в некоторых районах. Температура воздуха днем +30...+32 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а 13-14 августа дождь возможен лишь в отдельных районах. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 12 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами. В последующие дни дождь пойдет лишь в некоторых районах. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами возможны кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра. Днем температура воздуха составит +30...+32 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем +31...+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети) ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +28...+30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Местами дожди, возможно, с грозами, град и сильный ветер ожидаются в Грузии 12-14 августа на фоне относительно высокой температуры, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 12 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами, а 13-14 августа – погода без осадков. Днем температура воздуха составит +30...+32 градуса.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди с грозами 12 августа, а 13 и 14 числа будет преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) возможны кратковременные дожди с грозами 12 августа. 13-14 августа дождь возможен лишь в некоторых районах. Температура воздуха днем +30...+32 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а 13-14 августа дождь возможен лишь в отдельных районах. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 12 августа ожидаются кратковременные дожди с грозами. В последующие дни дождь пойдет лишь в некоторых районах. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами возможны кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра. Днем температура воздуха составит +30...+32 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем +31...+33 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети) ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град и усиление ветра. Температура днем составит +28...+30 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.