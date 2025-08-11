https://sputnik-georgia.ru/20250811/elektronnye-udostovereniya-lichnosti-po-lgotnoy-tsene--novaya-kampaniya-minyusta-gruzii-294490321.html

Электронные удостоверения личности по льготной цене – новая кампания Минюста Грузии

Электронные удостоверения личности по льготной цене – новая кампания Минюста Грузии

Заявку на получение ID-карт можно подать в филиалы Агентства развития госуслуг, Домов юстиции и мобильные Дома юстиции 11.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Кампания по выдаче электронных удостоверений личности отдельным категориям граждан Грузии по льготной цене стартует 11 августа и продлится до 5 сентября, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию госуслуг Минюста. В рамках кампании Минюста электронное удостоверение личности будет выдаваться со скидкой 50% на 10-й рабочий день, а фотография, необходимая для документа, предоставляется бесплатно. Цель кампании – обеспечить граждан электронными документами и усовершенствовать списки избирателей перед выборами в местные органы власти 4 октября. Электронное удостоверение личности со скидкой 50% получат: Заявку на получение ID-карт можно подать в филиалы Агентства развития госуслуг, Домов юстиции и мобильные Дома юстиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

