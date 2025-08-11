"Грузинская мечта" представила кандидатов в мэры в регионах

https://sputnik-georgia.ru/20250811/gruzinskaya-mechta-predstavila-kandidatov-v-mery-v-regionakh-294497566.html

Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025...

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта", премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал имена кандидатов на пост мэров в регионах на выборах в органы местного самоуправления 2025 года. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Кандидаты в мэры в 63 муниципалитетах Грузии: На пост мэров в остальных муниципалитетах региона названы: в Кварели – Илья Мзекалашвили, действующий председатель Сакребуло Кварели, в Сагареджо – Вахтанг Какуташвили (опытный госслужащий, работающий до последнего в министерстве обороны), а в муниципалитете Телави – Важа Маградзе, который является заместителем окружного прокурора Кахети в Телави. В регионе Квемо Картли в 4 из 7 муниципалитетов представлены действующие мэры. В Рустави – Нино Лацабидзе, в Гардабани – Давид Каргаретели, в Дманиси – Коба Мурадашвили, в Цалка – Илья Сабадзе. В муниципалитете Тианети региона Мцхета-Мтианети выдвинут действующий мэр Леван Циклаури. В Мцхета кандидатом правящей партии стал архитектор Гоги Абуашвили, в Душети выдвинут действующий председатель Сакребуло Душети Кахабер Читаури, а в Казбеги – успешный инженер с многолетним менеджерским опытом Коба Геладзе. Кандидатами мэров в трех из четырех муниципалитетов Шида-Картли представлены действующий мэр или исполняющий обязанности мэра. Так, в Гори – Константин Бузаладзе, в Карели – Заза Гулиашвили, в Каспи – Вахтанг Маисурадзе. В Хашури кандидатом стал Паата Чадунели, имеющий 20-летний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе. В Ахалцихе кандидатом в мэры выдвинут журналист Варлам Циклаури, а в Боржоми – Мамука Гелашвили, имеющий многолетний опыт работы в правоохранительных органах. В девяти из 12 муниципалитетов региона Имерети также представлены действующие мэры и исполняющие обязанности мэров. В Кутаиси – Давид Эремеишвили, в Чиатура – Гиви Модебадзе, в Харагаули – Коба Лурсманашвили, в Терджола – Манучар Робакидзе, в Вани – Александр Гогоришвили, в Самтредиа – Давид Бахтадзе, в Хони – Ладо Джурхадзе, а в Цкалтубо – Геннадий Баланчивадзе. В Багдати кандидатом на пост мэра стал нынешний председатель городского совета Багдати Нодар Гиоргидзе, в Зестафони – нынешний председатель городского совета Зестафони Вахтанг Гамбашидзе, а в Ткибули – Давид Кублашвили, который много лет возглавлял ткибульскую партийную организацию "Грузинской мечты". В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети кандидатами двух муниципалитетов выдвинуты действующие председатели Сакребуло. В Цагери – Сабуки Чабукиани, в Лентехи – Георгий Газделиани. В Раче кандидатами в мэры стали предприниматели: в Амбролаури – Заза Кеванишвили, в Они – Давид Лобжанидзе. В пяти муниципалитетах из девяти в регионе Самегрело – Земо Сванети кандидатами выдвинуты действующие мэры. В Поти – Бека Вачарадзе, в Хоби – Давид Букия, в Сенаки – Вахтанг Гаделия, в Абаша – Гига Габелая, в Местия – Капитон Жоржолиани. В Зугдиди – Дато Кодуа, член парламента Грузии, в Чхороцку – Джумбер Изория, бывший депутат парламента, в Мартвили – предприниматель Георгий Начкебия, а в Цаленджиха – госслужащий Ника Канкия. Действующий мэр или исполняющий обязанности мэра представлены в трех из шести муниципалитетов Аджарии. В Кобулети – Ираклий Цецхладзе, в Хелвачаури – Заза Диасамидзе, а в Шуахеви – Омар Такидзе. Кроме того, в двух муниципалитетах Аджарии выдвинуты действующие депутаты Верховного Совета Аджарии: в Кеда – Мамука Турманидзе, в Хуло – Вахтанг Беридзе. В Батуми кандидатом "Грузинской мечты" на пост мэра стал действующий глава администрации правительства Аджарии Георгий Цинцадзе. Премьер Грузии выразил уверенность, что все кандидаты победят на выборах в своих муниципалитетах. По его словам, согласно всем опросам, местное самоуправление пользуется в обществе исключительно высоким доверием, и задача правительства и дальше укреплять это доверие. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.

