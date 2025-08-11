https://sputnik-georgia.ru/20250811/gruzinskaya-mechta-predstavila-kandidatov-v-mery-v-regionakh-294497566.html
"Грузинская мечта" представила кандидатов в мэры в регионах
"Грузинская мечта" представила кандидатов в мэры в регионах
11.08.2025
Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Кандидаты в мэры в 63 муниципалитетах Грузии: На пост мэров в остальных муниципалитетах региона названы: в Кварели – Илья Мзекалашвили, действующий председатель Сакребуло Кварели, в Сагареджо – Вахтанг Какуташвили (опытный госслужащий, работающий до последнего в министерстве обороны), а в муниципалитете Телави – Важа Маградзе, который является заместителем окружного прокурора Кахети в Телави. В регионе Квемо Картли в 4 из 7 муниципалитетов представлены действующие мэры. В Рустави – Нино Лацабидзе, в Гардабани – Давид Каргаретели, в Дманиси – Коба Мурадашвили, в Цалка – Илья Сабадзе. В муниципалитете Тианети региона Мцхета-Мтианети выдвинут действующий мэр Леван Циклаури. В Мцхета кандидатом правящей партии стал архитектор Гоги Абуашвили, в Душети выдвинут действующий председатель Сакребуло Душети Кахабер Читаури, а в Казбеги – успешный инженер с многолетним менеджерским опытом Коба Геладзе. Кандидатами мэров в трех из четырех муниципалитетов Шида-Картли представлены действующий мэр или исполняющий обязанности мэра. Так, в Гори – Константин Бузаладзе, в Карели – Заза Гулиашвили, в Каспи – Вахтанг Маисурадзе. В Хашури кандидатом стал Паата Чадунели, имеющий 20-летний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе. В Ахалцихе кандидатом в мэры выдвинут журналист Варлам Циклаури, а в Боржоми – Мамука Гелашвили, имеющий многолетний опыт работы в правоохранительных органах. В девяти из 12 муниципалитетов региона Имерети также представлены действующие мэры и исполняющие обязанности мэров. В Кутаиси – Давид Эремеишвили, в Чиатура – Гиви Модебадзе, в Харагаули – Коба Лурсманашвили, в Терджола – Манучар Робакидзе, в Вани – Александр Гогоришвили, в Самтредиа – Давид Бахтадзе, в Хони – Ладо Джурхадзе, а в Цкалтубо – Геннадий Баланчивадзе. В Багдати кандидатом на пост мэра стал нынешний председатель городского совета Багдати Нодар Гиоргидзе, в Зестафони – нынешний председатель городского совета Зестафони Вахтанг Гамбашидзе, а в Ткибули – Давид Кублашвили, который много лет возглавлял ткибульскую партийную организацию "Грузинской мечты". В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети кандидатами двух муниципалитетов выдвинуты действующие председатели Сакребуло. В Цагери – Сабуки Чабукиани, в Лентехи – Георгий Газделиани. В Раче кандидатами в мэры стали предприниматели: в Амбролаури – Заза Кеванишвили, в Они – Давид Лобжанидзе. В пяти муниципалитетах из девяти в регионе Самегрело – Земо Сванети кандидатами выдвинуты действующие мэры. В Поти – Бека Вачарадзе, в Хоби – Давид Букия, в Сенаки – Вахтанг Гаделия, в Абаша – Гига Габелая, в Местия – Капитон Жоржолиани. В Зугдиди – Дато Кодуа, член парламента Грузии, в Чхороцку – Джумбер Изория, бывший депутат парламента, в Мартвили – предприниматель Георгий Начкебия, а в Цаленджиха – госслужащий Ника Канкия. Действующий мэр или исполняющий обязанности мэра представлены в трех из шести муниципалитетов Аджарии. В Кобулети – Ираклий Цецхладзе, в Хелвачаури – Заза Диасамидзе, а в Шуахеви – Омар Такидзе. Кроме того, в двух муниципалитетах Аджарии выдвинуты действующие депутаты Верховного Совета Аджарии: в Кеда – Мамука Турманидзе, в Хуло – Вахтанг Беридзе. В Батуми кандидатом "Грузинской мечты" на пост мэра стал действующий глава администрации правительства Аджарии Георгий Цинцадзе. Премьер Грузии выразил уверенность, что все кандидаты победят на выборах в своих муниципалитетах. По его словам, согласно всем опросам, местное самоуправление пользуется в обществе исключительно высоким доверием, и задача правительства и дальше укреплять это доверие. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта", премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал имена кандидатов на пост мэров в регионах на выборах в органы местного самоуправления 2025 года.
Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременно выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны.
"Большинство из 63 кандидатов, представленных сегодня, являются действующими мэрами или исполняющими обязанности мэров. Сегодня мы также представим новых кандидатов в различных муниципалитетах", – заявил Кобахидзе.
Кандидаты в мэры в 63 муниципалитетах Грузии:
В пяти из восьми муниципалитетов региона Кахети на пост мэров выдвинуты действующие мэры. В Ахмета – Алекси Пицхелаури, в Гурджаани – Георгий Мачавариани, в Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили, в Лагодехи – Джондо Мдивнишвили, в Сигнаги – Малхаз Бегиашвили.
На пост мэров в остальных муниципалитетах региона названы: в Кварели – Илья Мзекалашвили, действующий председатель Сакребуло Кварели, в Сагареджо – Вахтанг Какуташвили (опытный госслужащий, работающий до последнего в министерстве обороны), а в муниципалитете Телави – Важа Маградзе, который является заместителем окружного прокурора Кахети в Телави.
В регионе Квемо Картли в 4 из 7 муниципалитетов представлены действующие мэры.
В Рустави – Нино Лацабидзе, в Гардабани – Давид Каргаретели, в Дманиси – Коба Мурадашвили, в Цалка – Илья Сабадзе.
В Марнеули кандидатом "Грузинской мечты" станет Даури Исмаилов, имеющий многолетний опыт и стаж работы на государственной службе, в Тетрицкаро представлен действующий заместитель председателя Тетрицкаройского городского совета Михаил Апциаури, а в Болниси – успешный юрист с многолетним опытом работы на госслужбе Замури Читанава.
В муниципалитете Тианети региона Мцхета-Мтианети выдвинут действующий мэр Леван Циклаури.
В Мцхета кандидатом правящей партии стал архитектор Гоги Абуашвили, в Душети выдвинут действующий председатель Сакребуло Душети Кахабер Читаури, а в Казбеги – успешный инженер с многолетним менеджерским опытом Коба Геладзе.
Кандидатами мэров в трех из четырех муниципалитетов Шида-Картли представлены действующий мэр или исполняющий обязанности мэра.
Так, в Гори – Константин Бузаладзе, в Карели – Заза Гулиашвили, в Каспи – Вахтанг Маисурадзе.
В Хашури кандидатом стал Паата Чадунели, имеющий 20-летний опыт работы на руководящих должностях в частном секторе.
В регионе Самцхе-Джавахети на посты мэров в четырех из шести муниципалитетов представлены действующие мэры. В Ажигени – Гоча Кимадзе, в Аспиндза – Ростом Маграквелидзе, В Ахалкалаки – Мелкон Макарян, в Ниноцминда – Анивард Мосоян.
В Ахалцихе кандидатом в мэры выдвинут журналист Варлам Циклаури, а в Боржоми – Мамука Гелашвили, имеющий многолетний опыт работы в правоохранительных органах.
В девяти из 12 муниципалитетов региона Имерети также представлены действующие мэры и исполняющие обязанности мэров.
В Кутаиси – Давид Эремеишвили, в Чиатура – Гиви Модебадзе, в Харагаули – Коба Лурсманашвили, в Терджола – Манучар Робакидзе, в Вани – Александр Гогоришвили, в Самтредиа – Давид Бахтадзе, в Хони – Ладо Джурхадзе, а в Цкалтубо – Геннадий Баланчивадзе.
В Багдати кандидатом на пост мэра стал нынешний председатель городского совета Багдати Нодар Гиоргидзе, в Зестафони – нынешний председатель городского совета Зестафони Вахтанг Гамбашидзе, а в Ткибули – Давид Кублашвили, который много лет возглавлял ткибульскую партийную организацию "Грузинской мечты".
В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети кандидатами двух муниципалитетов выдвинуты действующие председатели Сакребуло. В Цагери – Сабуки Чабукиани, в Лентехи – Георгий Газделиани.
В Раче кандидатами в мэры стали предприниматели: в Амбролаури – Заза Кеванишвили, в Они – Давид Лобжанидзе.
В пяти муниципалитетах из девяти в регионе Самегрело – Земо Сванети кандидатами выдвинуты действующие мэры.
В Поти – Бека Вачарадзе, в Хоби – Давид Букия, в Сенаки – Вахтанг Гаделия, в Абаша – Гига Габелая, в Местия – Капитон Жоржолиани.
В Зугдиди – Дато Кодуа, член парламента Грузии, в Чхороцку – Джумбер Изория, бывший депутат парламента, в Мартвили – предприниматель Георгий Начкебия, а в Цаленджиха – госслужащий Ника Канкия.
Также действующий мэр Гурии Александр Саришвили представлен в кандидаты на пост мэра в муниципалитете Ланчхути. В Озургети кандидатом в мэры стал лектор и менеджер Паата Кунчулия, а в Чохатаури – действующий заместитель мэра Чохатаури Миндия Джгерия.
Действующий мэр или исполняющий обязанности мэра представлены в трех из шести муниципалитетов Аджарии.
В Кобулети – Ираклий Цецхладзе, в Хелвачаури – Заза Диасамидзе, а в Шуахеви – Омар Такидзе.
Кроме того, в двух муниципалитетах Аджарии выдвинуты действующие депутаты Верховного Совета Аджарии: в Кеда – Мамука Турманидзе, в Хуло – Вахтанг Беридзе.
В Батуми кандидатом "Грузинской мечты" на пост мэра стал действующий глава администрации правительства Аджарии Георгий Цинцадзе.
Премьер Грузии выразил уверенность, что все кандидаты победят на выборах в своих муниципалитетах.
"Наша цель ясна – победить как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы во всех 64 муниципалитетах страны. Исследования также подтверждают, что это абсолютно реальная и достижимая цель. Естественно, наш предвыборный штаб, партия, будут максимально мобилизованы для достижения этого результата. Желаю кандидатам в мэры успехов", – заявил Кобахидзе.
По его словам, согласно всем опросам, местное самоуправление пользуется в обществе исключительно высоким доверием, и задача правительства и дальше укреплять это доверие.
Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.
Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.